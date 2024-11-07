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澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今（7）日宣布，將針對未滿16歲的孩童使用社群媒體進行限制，這項號稱「世界最嚴厲」的管制最快將在明年年底上路，目前各大社群平台如臉書、IG、抖音、X都在禁用名單內，違者最高會被開罰100萬美元（約新台幣3200萬元）。澳洲總理艾班尼斯在今天的新聞發表會上表示，社群媒體對青少年、兒童們正在造成傷害，身為總理他必須出手制止，讓家長知道政府會做他們的後盾。他指出，目前澳洲政府正在測試一項年齡驗證的系統，藉此協助判斷使用者年齡，包括使用生物辨識或是政府身分驗證等。艾班尼斯強調，這種傷害包含使青少年們產生身體焦慮、對身體有性方面的負面描述、厭女內容等，同時他也向各大平台喊話，稱這些科技公司有責任自己證明正在採取防止16歲以下孩童使用的措施，這項責任不應落在父母或孩童身上。艾班尼斯表示，這項法案將在今年內提交澳洲國會，並在批准的12個月後生效。在野黨也已表示支持這項禁令。法案支持者認為，這是保護青少年免受社群媒體負面影響的重要一步，反對者則認為，這項措始可能導致青少年轉往更加隱密、更難以監控的暗網，也有人認為要求社群媒體、科技巨頭們負起自我審查的責任，可能和政府介入限制同樣重要。這項禁令在全球引起了廣泛關注，因為它將成為世界上最嚴格的社群媒體使用年齡限制之一，法國和美國也有類似的限制，例如法國15歲以下的孩童只要父母同意即可不受禁令限制，美國則要求科技公司收集13歲以下兒童的數據時，必須徵求家長同意，但澳洲的政策更加嚴格，就算父母同意使用，孩童仍被禁止使用。澳洲數位產業協會（Digital Industry Group）總監就稱，與其透過這項禁令完全禁止青少年使用社群媒體，更應該做的是創造符合年齡的空間、建立網路素養，並保護青少年免於受網路傷害。