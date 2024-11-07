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▲參加活動的新住民朋友大合照。（圖／移民署提供）

為促進新住民與家庭、當地民眾之間的文化交流與融合，移民署中區事務大隊南投縣服務站與南投縣新住民家庭服務中心於11月5日共同舉辦「多彩文化 越來越精彩」多元文化融合活動，邀請越南籍多元文化講師丁氏讓分享家庭經營之道，並透過彩繪斗笠及DIY越南手沖咖啡的互動體驗，藉此帶領民眾深入了解越南文化意涵。講師丁氏讓介紹，越南居世界第二大咖啡出口國，在越南咖啡店隨處可見，咖啡儼然是一種生活必需品，而越南咖啡並非指一種咖啡品種，而是越南特有的一種製作及飲用方式。其中最經典的滴漏咖啡，是將研磨好的咖啡放入越式滴漏壺，等待咖啡一點一滴地落入杯中，與杯中煉乳攪拌均勻後，煉乳的甜味與咖啡的苦味即形成特殊的越南風味。另一個生活必需品就是斗笠，在越南不分性別及年齡，斗笠除了日常生活防曬遮雨的功用外，如同傳統服飾奧黛一樣是重要的打扮裝飾物品。在了解完越南咖啡及斗笠文化意涵後，活動下半場講師丁氏讓帶領民眾實際體驗DIY越南手沖咖啡，品嚐道地的越南咖啡，並發揮創意彩繪出屬於自己獨一無二的斗笠，活動現場氣氛活絡，不僅緩解新住民的思鄉之情，對新住民家庭成員及民眾更是印象深刻的文化體驗。移民署南投縣服務站站主任林弘志表示，透過這次多元文化融合的活動，民眾不需出國旅遊，就可以體驗到道地的越南文化，希望藉由這種文化體驗的方式，讓更多民眾了解到不同文化的內涵，增進新住民家庭間，甚至與民眾間的互動及溝通。另外為協助解決新住民在臺生活適應及教育學習的不便，移民署持續辦理「新住民數位應用培力計畫」，除了提供免費電腦學習課程，也提供平板或筆記型電腦免費借用服務(含無流量限制之4G行動網路)，歡迎新住民朋友撥打免費服務專線0800-005-788及0800-030-068，將由專人提供洽詢服務。