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▲20歲韓籍啦啦隊女神李珠珢（이주은）為KBO韓國職棒起亞虎啦啦隊員，被粉絲譽為「AI美人」。（圖／翻攝李珠珢IG）

▲李珠珢1年前的腰間肉溢出來，當時她比較有肉，如今身材比較苗條。（圖／IG@my._.chuuu、sporty.mango）

20歲韓籍啦啦隊女神李珠珢（이주은）為KBO韓國職棒起亞虎啦啦隊員，被粉絲譽為「AI美人」，因為一段「三振舞」在網路爆紅，近來傳出她已經退隊，和經紀公司解約，有望來台灣發展，隨著人氣不斷高漲，李珠珢過往的應援片段也被翻出，比較現在精緻的模樣，當時的她圓潤不少，由於應援服裝比較貼身，她的腰間肉甚至直接溢出來，頓時讓網友大讚：「圓圓的李珠珢更完美！」李珠珢去年（2023）的應援片段被挖出，只見她身穿黃色短板無袖上衣，搭配貼身白色熱褲，肚子微微凸起，由於褲子太緊，腰間肉還從旁邊炸出，一露出笑容，可愛的雙下巴見客，對比現在穿上同套服裝，雖然因為苗條身材，她的五官更精緻立體，零贅肉的性感S曲線誘人，但過去肉肉的模樣也爆擊粉絲們的心，被讚十分可愛。這段影片畫面曝光後，不少網友都直呼，「肚子的肉感覺好Q」、「圓滾滾的好可愛！」、「李珠珢快來台灣增胖，我們不會嫌棄你！」、「肉肉很可愛」、「可愛度爆表」、「趕快讓珠珢來台灣增胖」，也有人指出，雖然過去李珠珢比較肉，但身材仍然很好，只是應援服裝本來就設計比較緊身，現在反而太瘦，1年前的身材是完美狀態，「她明明很瘦，幹嘛講人家肉肉的啊」、「這是褲子太緊，明明超瘦。」事實上，先前韓媒《MyDaily》才爆料，李珠珢不僅已經離開起亞虎啦啦隊，還和原先的經紀公司APEX解約，目前正多方面考慮要到國外還是續留國內發展，趁這段時間好好放假休息，消息一出，立刻讓台灣粉絲精神振奮，希望她能跟隨李多慧的腳步，離開起亞虎後就到台灣發展，但目前李珠珢IG沒有任何公開回應。