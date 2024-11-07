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金管會今（7）日公布今（113）年度系統性重要銀行（D-SIBs）名單，也被俗稱「大到不能倒銀行」，而且6家銀行包括中信銀行、台北富邦銀行、國泰世華銀行、合作金庫、兆豐銀行及第一銀行再度入列，這也是自2020年度新增一銀後，「大到不能倒銀行」名單都未有變動。為確保銀行體系健全，以支持實體經濟發展，並強化我國具系統重要性銀行的風險承擔能力，以降低其如發生經營風險對金融體系之衝擊，金管會邀請中央銀行、財政部及中央存款保險公司組成工作小組，完成D-SIBs篩選架構及強化監理措施，在108年12月修正發布「銀行資本適足性及資本等級管理辦法」及訂定「系統性重要銀行篩選標準及實施要求」，據以核算本國銀行的系統重要性得分，並指定D-SIBs。依上述管理辦法及令釋規定，經指定為D-SIBs者，應自被指定之日次年起，分4年於各年年底前平均提列2%額外法定資本要求及2%內部管理資本要求，並向主管機關申報「經營危機應變措施」及每年辦理並通過2年期的壓力測試。不過，為因應疫情衝擊並強化銀行中介功能以支持實體經濟，D-SIBs須提列2%內部管理資本要求的強化措施，金管會已容許延後實施，D-SIBs可一律自2022年至2025年分4年提列完成即可。金管會也指出，若以今年第2季底財務數字為基準，除了一銀以外的5家系統性重要銀行資本適足比率已符合今年底應達到的最低資本要求，國泰世華銀及北富銀更已提前達標2025年最低資本要求。若看今年第3季底財務數字，一銀亦已符合今年底應達到的最低資本要求。此外，目前6家系統性重要銀行資也已於申報第二支柱監理審查原則相關資料時，併將經營危機應變措施函報金管會，由金管會及存保公司檢視；另於113年申報第二支柱壓力測試的結果，符合兩年度的合格標準。金管會也期許，這6家大到不能倒的銀行，能為金融穩定承擔更多責任與使命，在業務面、行為面、公司治理面能全面帶動提升金融業經營穩定性及健全性。