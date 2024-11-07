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▲全家雙11美式、拿鐵寄杯111杯優惠價，最低6折喝。（圖／全家提供、記者整理）

▲全家私品茶、單品咖啡雙11寄杯優惠。（圖／全家提供、記者整理）

▲全家「康康5」是11月8日至11月10日。（圖／業者提供）

▲萊爾富11月10日起至11月12日，於Hi-Life VIP APP內的整買零取推出「雙11來加1」活動吸客，美式、拿鐵及燕麥拿鐵，均享同品項買1送1。（圖／萊爾富提供）

▲即日起至11月30日每天上午10點，萊購物也推出限時限量指定爆殺商品享最低5折。（圖／萊爾富提供）

超商迎戰雙11，本週優惠總整理一次收，萊爾富自11月10日起至11月12日，美式、拿鐵、燕麥拿鐵通通買一送一，APP整買零取限定優惠，可寄杯慢慢喝。全家明（8）日起至11月10日，霜淇淋、農心泡麵買一送一優惠，並且即起自有品牌三層絲柔抽取式衛生紙4折優惠，民眾最關注的咖啡優惠則是自11月9日起至11月11日開跑，經典美式111杯3000元、經典拿鐵111杯4300元，開啟好友共享加碼抽111杯特濃拿鐵。全家11月9日起至11月11日連續3天限時閃購，寄杯咖啡最低61折起，每位會員限購一組，囤貨就趁現在！此外，即日起至11月26日前，開啟「全家」APP隨買跨店取商品共享功能，若商品成功被共享者兌換即可抽好禮，就有機會把111杯Let’s Café大杯特濃拿鐵帶回家。每完成一項商品兌換，即贈送 1張抽獎券，換越多抽獎機會越多。◾大杯美式111杯3000元，6折（原價45元、特價27元）◾大杯拿鐵111杯4300元，7折（原價55元、特價39元）◾大杯熱卡布奇諾11杯450元，6.9折（原價60元、特價41元）◾大杯熱卡布奇諾111杯4300元，6.5折（原價60元、特價39元）◾大杯單品美式111杯6700元，6折（原價100元、特價60元）◾大杯單品拿鐵111杯8000元，6.6折（原價110元、特價72元）◾私品茶55元飲品30杯1111元，6.7折（原價55元、特價37元）◾私品茶65元飲品26杯1111元，6.6折（原價65元、特價43元）11月8日起至11月10日前，凡於全台全家購買Fami!ce霜淇淋、悅氏light鹼性水，或農心辣白菜泡菜拉麵、都有買一送一優惠。此外，即日起至11月10日前，會員購買整串FamiCollection三層絲柔抽取式衛生紙，可享單件369元，將近4折促銷優惠（原價840元／24包）◾霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）◾悅氏light鹼性水720ml買1送1，5折（原價49元、特價25元）◾杜老爺藍莓優格雪糕買1送1，5折（原價49元、特價25元）◾SOMO茶歐蕾法國酥買1送1，5折（原價50元、特價25元）◾農心辣白菜泡菜拉麵買1送1，5折（原價49元、特價25元）◾FamiCollection三層絲柔抽取式衛生紙，4折（原價840元、特價369元）此外，2024年世界棒球12強賽即將於11月10日正式開賽，看球賽美食可不能少。即日起至11月26日前，全家媽媽煮藝冷凍炸、烤物系列享兩件92折、四件88折優惠；無論是台味滿滿的椒鹽鹽酥雞、聚會必備的經典美式雞球，還是長年熱銷款韓式炸雞，趁優惠一次買齊最划算！此外，13日起至26日前，冷藏區的媽媽煮藝袋裝炸、烤物同樣享任選兩件92折優惠；觀賞精彩球賽就是要一邊大口吃肉才過癮。萊爾富11月10日起至11月12日，於Hi-Life VIP APP內的整買零取推出「雙11來加1」活動吸客，美式、拿鐵及燕麥拿鐵，均享同品項買1送1；另外，人氣鮮食也享有現省10元的優惠，如購買單件售價79元系列的Hi-Life嚴選 x椒房殿聯名的麻辣鴨血豆腐煲，享限時特惠單件只要69元。即日起至11月30期間，線上萊購物平台全站免運外，也推出「嗨翻雙11」系列活動◾優惠一：會員於萊購物全站不限金額、不限消費筆數享 Hi點5倍送（即原始1倍與活動加贈的4倍）◾優惠二：會員於萊購物單筆消費不限金額送Hi café中杯美式咖啡兌換券乙張（限量1萬5000張），送完為止。◾優惠三：會員於萊購物單筆消費滿1111元送哈根達斯指定冰品兌換券乙張（限量500張），送完為止，以上消費贈禮每名會員每日限領乙次。◾優惠四：即日起至11月30日每天上午10點，萊購物也推出限時限量指定爆殺商品享最低5折，像是24入的成箱飲料，11月8日祭出愛之味分解茶雙纖麥茶（原價840元）享特惠價只要420元、美粒果柳橙汁（原價696元）享特惠價只要348元。