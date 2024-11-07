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美國總統大選結果6日出爐，川普再度入主白宮，並在發表勝選談話時表示，「這將使我們能讓美國再次偉大」，外交部長林佳龍今（7）日赴立法院備詢時表示，「讓美國再次偉大，不能沒有台灣」，讓前立委郭正亮直言，「有些不該扯美國的東西，它也非常不希望你把它扯進去」。林佳龍今（7日）赴立法院備詢時，針對川普當選前曾說台灣偷走了美國的晶片生意，揚言要對台收保護費一事，表示台美是互利關係，若沒有台美夥伴關係，美國也很難再次偉大，「讓美國再次偉大，不能沒有台灣」。對於林佳龍的發言，郭正亮今日在政論節目《大新聞大爆卦》中表示，「有些不該扯美國的東西，它也非常不希望你把它扯進去」美國最忌諱被教怎麼做事，台灣不宜這麼做。此外，郭正亮指出，川普只看中利益，所以別認為美國反中就一定等於保台，川普情況和美國現任總統拜登（Joe Biden）相反，拜登注重自由、民主、人權，他的抗中可以說是和台灣在同一陣線，但川普只在乎美國的價值，反中主要是為了「保美」，若民進黨還用過去面對拜登的方式面對川普，「會大錯特錯」，因為川普認為美國對任何國家沒有義務、不跟任何國家有價值同盟。