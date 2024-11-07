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▲曹世鎬在節目上說明網路留言180公分的老婆，其實沒那麼高。（圖／tvN 截圖）

▲曹世鎬10月20日完成終身大事，近日親自解答老婆身高之謎。（圖／曹世鎬IG）

南韓知名主持人曹世鎬自喜劇演員出道，與「國民MC」劉在錫合作多檔節目廣受觀眾喜愛。他今年1月宣布與小9歲女友相戀，並在10月舉辦婚禮，邀請900多位親朋好友到場觀禮。婚禮上，因老婆比他高出一顆頭，曹世鎬特別踮腳親吻愛妻的逗趣畫面引發網友熱議，許多人猜測女方身高，甚至有人認為她有180公分。近日，曹世鎬在節目中給予回應，正面解答老婆的真實身高，「其實留言說我老婆180公分，但她實際身高是174.5公分。」婚禮當天踮起腳尖親吻老婆的照片瞬間成為網路話題，隨後兩人蜜月行時也被路人捕捉到巧遇畫面，女方的高挑身材再度引起熱議，不少網友猜測她的身高甚至達180公分，紛紛留言表示驚訝：「原來女方這麼高！」「看起來就像180公分！」對於老婆的身高成為討論焦點，曹世鎬日前在節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》上首次給出正面回應。在節目上，曹世鎬笑著回應網友的猜測：「其實留言說我老婆180公分，但她實際身高是174.5公分，的確比我高一些，但還沒到180公分！」他的幽默回應成功解答觀眾的疑惑。事實上，曹世鎬過去曾坦言自己身高僅166.9公分，與老婆相差約8公分，為了婚禮拍攝效果，他還在皮鞋裡墊了鞋墊，使得兩人身高差顯得更為顯眼。這段有趣的「身高差」畫面讓粉絲大呼：「超級萌的身高差！」「兩人真的很登對！」