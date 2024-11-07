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台南市長黃偉哲8年任期屆滿，外界關切2026年綠營台南市長人選，被視為熱門人選的台南立委林俊憲今（7）日表示，儘管尚未正式宣布參選，但正努力爭取選民與議員支持，他並強調，「只要決定參選，就一定有信心」。林俊憲今接受POP Radio《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪。針對2026年台南市長選舉，林俊憲透露，他目前已取得近24位議員支持，會持續評估情勢。對於是否對黨內初選有信心？林俊憲回應「當然有」，希望外界不要見縫插針，並強調據目前民調來看，台南六位民進黨立委參選都贏國民黨立委謝龍介。林俊憲提到，不擔心初選後黨內分裂，「只有經過民主的制度初選，贏的人才有空間和時間整合黨內」。他說，台南市過去兩次市議長選舉跑票事件加深內部裂痕，呼籲各參選人應遵守遊戲規則，避免對黨帶來負面影響。至於對手陳亭妃勝出是否會支持？林俊憲說，「如果我輸了，我會支持對手；如果我贏了，對手也要支持我」，希望共守民進黨最基本的民主精神。