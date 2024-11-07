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▲ 《鬼碟仙》取材自民間傳聞。（圖／采昌國際多媒體提供）

▲劇中的儀式讓人不寒而慄。（圖／采昌國際多媒體提供）

勇奪泰國本土新片票房冠軍的新片《鬼碟仙》即將於本月22日在台上映，本片還原超自然作祟的連環離奇死亡案，恐怖媲美泰版《鬼手鬼手請開口》。「ผีอ」（Phi Am）在泰國民間傳說當中，是一種會引發「鬼壓床」現象的女鬼。傳聞牠會鎖定某一名對象，並趁對方在夜晚熟睡時，坐在他們的胸口，造成強烈的壓迫感，不僅使人無法動彈，更可能讓人窒息而死。Phi Am通常被描繪為面色蒼白、長髮遮臉的靈體，更據悉是一位遭受悲慘和不公正死亡的女性復仇之魂，因此比起女性，牠們鎖定的對象更常是男性。在泰國文化當中，也常透過Phi Am的故事來提醒世人行善的重要與因果報應的警示。榮獲泰國本土新片票房冠軍的【鬼碟仙】，就是以泰國古老通靈板「Phi Tuey Gaew」為主題貫穿全片。該通靈板是泰國靈異儀式中經常使用的物品，參與者在儀式之中，會將玻璃杯倒放在板面上，並開始詢問問題，藉此向靈界溝通與傳遞訊息；而靈體會引導著玻璃杯移動來作出回應，因此被視為泰國版的「碟仙」。該儀式是泰國民間信仰中被視為跟靈界連結的強大工具，是生者與靈界之間的橋樑。不過這樣的陰陽兩界互動，也被認為具備一定風險，如果不遵守規範或是對靈體不敬，都有可能引來惡靈，並帶來不幸與困擾。身兼本片導演與編劇的泰國新銳導演克里塔納特瓦卡拉農塔古爾（Krittanut Watcharanuntagul），在得知這些傳說中的鬼故事與靈異信仰啟發之後，希望能創作出既有泰國特色，又能誘發全球觀眾恐懼的故事，因此將泰國傳說中的恐怖女鬼「Phi Am」與流傳已久的「古老通靈板」結合，打造出驚嚇眾人的索命禁忌遊戲。不僅如此，他也希望能創造出一部透過角色情感，進而帶來心理恐懼的恐怖驚悚片，建構出一個內外都恐懼的作品，他分享：「我的目標是建構一個世界，恐懼在這裡不僅僅來自於外部的鬼魂、靈體，更是源自於內心，反映角色們面對內疚、記憶與創傷的掙扎。」因此在電影當中，他觸及不同角色們的內心，描繪他們內心的掙扎、未解創傷與陰影，並結合靈異元素來讓角色們面對內心的惡魔。至於如何將恐怖靈異與角色故事平衡，也是本片看點之一，導演更期許：「我相信我們創造出一部獨特之作，得以在恐怖片中脫穎而出，同時也忠於泰國的根源和啟發的情感故事。」