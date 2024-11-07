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民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率弊案，今（7）日台北市議員簡舒培在臉書秀出法院「裁准扣押京華城土地」的裁定書內文圖片，表示裁定書明確寫出柯文哲就是有收賄，沒多久又將圖片下架，對此，民眾黨發言人吳怡萱表示，「因為她知道她已經違反偵查不公開。」吳怡萱今日在臉書發文痛批，「果然黨檢媒一體，破壞司法公正、違反偵查不公開還洋洋得意」，簡舒培稍早在臉書上公布一份自稱是「京華城裁定書」，指控柯文哲收賄，沒多久又將圖片下架，因為簡知道自己已經違反偵查不公開。吳怡萱表示，要反問簡七段，首先，請問民進黨議員簡舒培是如何能有北檢的聲請扣押書？「來人呀！說學姊隔空串證，這才是北檢跟執政黨間『暢行無阻』的證據。」吳怡萱質疑，第二，請問民進黨議員簡舒培，北檢聲請扣押的理由，「為何到你腦袋裡就變成是北院裁定的理由？是因為沒有分七段閱讀，才會讓你有閱讀障礙嗎？」吳怡萱接續問道，第三，馬檢在臉書繼續跟進，把不該公開的圖繼續放在臉書上，「這是不是就是你們黨檢媒三位一體破壞司法公正的路徑？以上三點，你各位最後認為會是什麼結果？」，查無不法，不用去查。