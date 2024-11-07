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▲今年首度新增競速輪椅組及視障組，讓熱愛運動的輪椅選手共襄盛舉，全力響應運動平。（圖／知本馬提供）

2024知本溫泉公益馬拉松開跑！知本老爺酒店再度攜手臺東縣卑南鄉公所、臺東縣知本溫泉觀光發展促進協會，共同舉辦知本溫泉公益馬拉松。今年首度新增競速輪椅組及視障組，讓熱愛運動的輪椅選手共襄盛舉，全力響應運動平權。身為東台灣指標性路跑賽事，知本溫泉公益馬拉松除精準的賽事規劃與設計，更營造多元友善的賽事環境，致力響應運動平權！特別與臺灣適應身體活動學會、國立臺灣師範大學-愛運動動無礙團隊合作，為炒熱知本馬熱跑氛圍，活動現場星光熠熠，更匯集臺東在地特色攤商的熱情支持，透過園遊會即可品味東台灣小吃及農特產，為跑者留下精采難忘的知本回憶。2024知本溫泉公益馬拉松分為42K全程馬拉松組、21K半馬組、10K健康組及6K休閒組。今年全馬路線新升級，路線途徑太麻里華源曙光觀景台外，更帶領大家一路挺進金峰鄉，將美不勝收的鱷魚山山景、台9線南迴海景一次盡收眼底。而10公里及6公里的健康休閒組，則前進知本溫泉區內，沿線經過知本溫泉地標勇男橋，10公里健康組更踏入知本國家森林遊樂區遊客中心，飽覽群山奇嶺之美，感受壯闊的東台第一景。