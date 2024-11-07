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檢調持續偵辦京華城案，今天除了陳佩琪以證人身分到廉政署，經約談3.5小時候被請回，前台聯黨主席、台灣新故鄉智庫協會秘書長蘇進強，而在下午5時20分許，蘇進強移送台北地檢署複訊中。前台聯黨主席、台灣新故鄉智庫協會秘書長蘇進強和檢廉人員一起走進台北地檢署，全程不發一語，媒體追問「是否前來作證」，蘇進強也沒有任何回應，隨即前往偵查庭。今日上午9時許，陳佩琪和律師即抵達廉政署，她以「證人」身分被約談，另外檢察官姜長志上午也親赴廉政署訊問，而陳珮琪在經過3.5小時約談後，直接請回，這也是她第二度接受檢廉訊問。下午1時許，陳佩琪直接搭自家座車，從廉政署車道離開，被大批媒體包圍，座車一度無法移動，而陳佩琪也被媒體拍到坐在轎車內，疑似用黑色外套遮蓋，避免被媒體拍攝。廉政署下午也接力再傳喚2名證人，其中一人就是台灣新故鄉智庫秘書長蘇進強。台灣新故鄉智庫協會於2023年1月8日召開成立大會，推選柯文哲為第一屆理事長，蘇進強擔任秘書長。據悉，柯文哲在選舉前成立台灣新故鄉智庫協會，找上對於兩岸及軍事政策有所研究的前台聯黨主席蘇進強。昨（6）日檢廉也以證人身分傳喚台中市府顧問蔡壁如到案，訊問5小時才將她請回。