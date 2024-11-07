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台灣霹靂舞國手孫振今年大豐收，不僅成為奧運國手，2024年的孫振一路從五月的奧運資格賽開始，挑戰世界大舞台的身影獲得大家的注目，從拿下奧運門票、巴黎奧運期間、到在歐洲兩場文化賽獲得第二名與世界冠軍頭銜後，上個月更在上海的世界舞總一級公開賽首次拿下獎牌，這一路旅程對孫振來說很不可思議，但也是一步一腳印的前進，獲得得獎通知的他也特地透過影片表達自己非常榮幸並且感謝大家的支持，將繼續「振」盪這個世界。孫振 B-boy Quake在2024年讓國人眼睛一亮並且「振」盪世界，他也稱自己的2024年就是特別的「旺」，一路獲得各種成績他則謙虛地說是運氣好，但在這兩年挑戰奧運的旅程準備上仍是吃足苦頭，可以同時兼具藝術文化人與運動人交會點的這個角色，也讓他非常興奮地錄了一段影片感謝運動菁英獎的肯定：，在出發這趟年底旅途前，孫振將於國內參加11月30日的國手積分站台北賽事。