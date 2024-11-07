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▲台灣國際造船承造海巡署艦隊分署千噸級連江號巡防艦交船，在行政院副院長鄭麗君(中)見證下，由台灣國際造船公司董事長黃正弘(左)將船模交給海巡人員。(圖／台灣國際造船公司提供)

▲行政院副院長鄭麗君致詞。(圖／台灣國際造船公司提供)

▲台灣國際造船公司董事長黃正弘致詞。(圖／台灣國際造船公司提供)

▲行政院副院長鄭麗君命名第4艘千噸級巡防艦為花蓮艦。(圖／台灣國際造船公司提供)

台灣國際造船公司於6日，在該公司基隆廠，舉辦海洋委員會海巡署艦隊分署千噸級連江號巡防艦交船儀式，以加強台海巡邏及保護漁民作業安全。台灣國際造船公司承造海巡署艦隊分署千噸級連江號巡防艦交船儀式，是由行政院副院長鄭麗君、海洋委員會主任委員管碧玲、台灣國際造船公司董事長黃正弘共同主持，海巡署署長張忠龍、副署長許靜芝、基隆市議會多位議員、基隆市政府代表等人，以及海巡之友會幹部等產官學各界與會。行政院副院長鄭麗君表示，海洋委員會海巡署為加強巡邏台灣海域及保護漁民，乃委由台灣國際造船公司建造6艘1000噸級巡防艦，首艦彰化艦已於111年11月交船，第二艘台中艦於112年12月交船，6日第三艘連江艦交船，第四艘花蓮艦亦命名下水。台灣國際造船公司董事長黃正弘指出，新造1000噸級巡防艦船身相較過去1000噸級巡防艦更長、更大，耐浪性更強，武器系統方面，搭載中科院開發之鎮海武器系統，取代40快砲，該系統射程約10公里，可裝載42枚2.75吋火箭彈，負責水面近戰防禦任務，對射距內目標具威嚇與攻擊的能力。該巡防艦同時配備射程達120米之高壓水炮，能在東北季風期間海象惡劣之海域，執行護漁及查緝走私偷渡等勤務，以有效打擊越界作業之中國大陸漁船，提升我國海域執法與護漁能量。黃正弘並指出，台船公司作為國內最大造船廠，設立初衷即係配合國家政策及支援國防建設，近年更積極配合國艦國造政策，建造海巡署與海軍作戰性能優異之艦艇，該公司將賡續精進設備及能力，協助海巡署及海軍造艦之需求，參與各型作戰與後勤艦艇之設計與建造工作，以滿足海巡署及海軍之所需各類型艦艇之汰舊換新期程，不負國人及相關單位力推國艦國造之造艦方案期許，亦配合政府推動國艦國造與造修合一之既定政策。在交船儀式中，台灣國際造船公司董事長黃正弘，在行政院副院長鄭麗君見證下，將船模交給海巡人員，行政院副院長鄭麗君並命名第4艘千噸級巡防艦為花蓮艦，期為該艦帶來滿滿祝福、保衛海防。