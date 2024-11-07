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▲「南北二路」真的存在！就在大安溪以南的江南社區，滿是綠意相當紓壓。（圖／翻攝google街景圖，2024.11.07）

▲大甲不只有「南北二路」，還有「南北七路」、「東西路」。（圖／翻攝google街景圖，2024.11.07）

台中出身的「本土夯團」玖壹壹成軍15週年，日前推出新專輯《南北二路》，並打造「南北貳路音樂節」，即將於本周六日在台中市中央公園演出，網友搜尋「南北二路」，赫然出現台中市大甲區的地圖，發現當地道路真的以「東西南北」命名，不遠就是「南北七路」，網友笑稱「打敗市政北七路了」、「再加個中發白，就可以打麻將」！海線市議員施志昌表示，當地是甲安重劃區，和市政北七路一樣，闢建道路後以方向和數字命名，才會出現趣味路名。玖壹壹日前推出第7張專輯《南北二路》，主打歌MV邀來「大哥專業戶」高捷參與演出，結合台灣廟會文化與都市「蹦迪」風格，表達玖壹壹對台中的深厚情感。同名的《南北貳路音樂節2024》將於9日及10日下午1點半開唱，玖壹壹也將成為首組在中央公園舉辦露天售票演唱會的藝人。根據教育部台灣台語常用詞辭典解釋，「南北二路」係指從台灣南部到北部的通稱，比喻全台，沒有明確位置。日前有網友為了解演唱會資訊搜尋「南北二路」，赫然出現台中市大甲區地圖，驚喜喊「真的有南北二路耶」！還有網友在路上觀察學院貼出「南北二路」的路牌照片，在地人熱情回應「大甲不只有南北，還有東西」！大甲區市議員施志昌表示，當地位於大安溪以南，屬甲安重劃區，是大甲芋頭的重要種植區，田園風光相當療癒。當年農地重劃後阡陌縱橫，但路幅不寬，於是以方向和數字命名，橫向的「東西路」自北到南有11條、直向的「南北」有9條。就如同網友熟悉的市政北七路，重劃後也是取新市政中心的寓意先命名市政路，北路有7條、南路有2條。