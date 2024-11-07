我是廣告 請繼續往下閱讀

環境部10月30日通過台中火力發電廠二期環評，新設4部燃氣機組，拆除2部燃煤機組，但留下6部燃煤機組作為緊急備援。據悉，行政院長卓榮泰、經濟部長郭智輝將於8日到台中電廠關心。經濟部官員指出，按目前進度有望從2035年提前至2034年達到「台中無煤」，但坦言若中間再卡住，無法提前達標將很可惜。中火二期10月30日通過環評大會審查，規劃新設四部燃氣機組，拆除兩部燃煤機組，第一、二期完工後，將成為總裝置容量高達8.1GW的燃氣電廠，為當前燃煤機組裝置容量的近1.5倍。然而，台中市府對於通過版本並不滿意，正在研究是否提出行政訴訟。台中市長盧秀燕表示，看不到對減碳、減汙的隻字片語，卻要中部民眾用肺發電，痛批環境部升格後，反成為汙染的護航者，應該降格。卓榮泰、郭智輝明日將前往中火，被視為要去「拆彈」，避免中火改建再被延宕。經濟部官員表示，卓揆對於該議題相當重視，因為2018年賴清德擔任行政院長時，卓榮泰是行政院秘書長，當年中火就引起很大紛爭，甚至出現「市長換人，空氣換新」的口號。官員表示，院長到現場想跟大家說「早一點換氣，趕快減煤」這個主題，因為近期的討論都是聚焦在蓋完燃氣機組是否要拆除更多燃煤機組。回顧2018年，當時中火燃煤機組被要求要少用，訂定出10台機組不能全開，空污季要環境減排等限制；進入推動「增氣減煤計畫」，則是主張「先拆後建、先建後拆」，多拖了15個月。現在進入中火二期，則是在爭執新增燃氣機組後，要拆除幾部燃煤機組，「如果這個爭執一直下去，可能又會讓台中要『早點換氣，早點減煤』的時間點拖到。」官員表示，立法院副院長蔡其昌2021年1月有提出「中火燃煤全除役」決議，要求2035年讓中火燃煤全部除役，讓台中變成「無煤城市」。然而，按照現有工程、環評進度，應該有望提前至2034年底提前達標，「如果可以再早一點，那就再更早。」台電預估，台中電廠燃氣一期 2025年、2025年上來2台後，秉持著「蓋1拆1」，拆掉燃煤機組；台中燃氣二期第一台機組預估2031年預估上線，每年可以減少300萬噸，預估2034年可以全部歸零。除了考量減碳，目前台中發電量已經小於用電量，隨著台積電、美光在台中加碼投資，用電量也都會成長，當地新增燃氣機組裝置容量達130萬瓩，將會直送當地工廠，也可以減少電網耗損。經濟部坦言，不希望再陷入「先建後拆、先拆後建」的攻防，導致原本可以2034年達到「無煤」的目標再次推遲，就會相當可惜。然而，台中地方最擔心的是，中火不拆除燃煤電廠，可能有朝一日會拿來發電。對此，經濟部官員舉例，今年轉為備用機組的高雄興達燃煤電廠，台電規範是除非遇到天災或緊急狀況，不得啟用緊急備用機組，且一年不得運轉超過720小時。今年興達1、興達2燃煤機組轉為緊備機組，使用時間分別為22小時及37小時，主要測試運作，確保機器仍可使用就關閉。對於為何堅持要保留6部燃煤機組作為緊急備援，而非拆除更多？官員認為，這屬於「買保險」，假如台灣發生緊急狀況，至少有6台機組可以隨時備位；若到2034年有不同的情境，可能會重新評估，但現在都朝向不拆除。