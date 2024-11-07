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20年前曾犯下未成年性猥褻的美籍男子李維（Levi Forrest WALLACE），遭法院判處90日有期徒刑，緩刑2年，上（10）月2日以90天免簽證入境台灣，並入住桃園機場附近的商旅，後續行蹤不明，疑似仍在雙北市遊走。移民署表示，今（7）日下午，已將美籍男子李維，查處到案。移民署和桃園市專勤隊、機動隊、國境大隊會同桃園市大園分局、刑事局國際刑警科、電偵大隊、松山分局以及航警局刑警大隊共同組成專案小組，於今日下午查獲李男，確認來台目的有無涉及不法行為，後續將依《入出國及移民法》第18條第1項規定辦理驅逐出國事宜，未來李男出國後，也將依法管制入境台灣。據了解，1981年出生的美籍男子李維，曾在2001年犯下對未成年猥褻罪，2010年涉犯公共猥褻罪，移民署在10月11日接獲AIT國土安全調查辦公室公文示警，指出華勒斯2001年遭判刑後列管，但他卻在10月2日清晨入境台灣，但未按址居住，行蹤不明。且曾在本周一（4日）親自前往移民署理延長居留簽證，但是遭到拒絕，不過並未有人發現其身份沒有即時攔阻，錯失機會。移民署在接獲AIT通知後，立即與桃園市警局協同調查，警方前往李維在桃園機場附近的商旅查詢，不過對方僅入住一晚後即離去，目前疑似往北部地區繼續旅遊。對此，移民署表示，儘管李維並未遭外國政府通緝，但為維護我國利益及民眾安全，已成立專案小組追查其行蹤。