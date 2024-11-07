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▲YOASOBI將於2月8日、9日一連2天在台北小巨蛋開唱，粉絲需要在期限內繳費完畢。（圖／好玩國際文化）

▲YOASOBI以〈Idol〉走紅全亞洲，二度來台更造成60萬人搶票。（圖／IG lilasikuta）

日本人氣音樂組合YOASOBI自出道以來便以多首熱門單曲席捲亞洲，人氣居高不下。繼年初於台灣Zepp New Taipei舉辦小型演唱會後，YOASOBI將再度來台，這次場地升級至台北小巨蛋，場次翻倍吸引了大量粉絲。根據主辦單位今（7）日公佈數據，本次售票採「實名登記抽選制」，有60萬人次參與搶票活動，中獎粉絲需在9日早上9點前限時完成繳費。YOASOBI將於2025年2月8日、9日兩天在台北小巨蛋舉辦《YOASOBI ASIA TOUR 2024-2025 “超現實 cho-genjitsu” LIVE IN TAIPEI》演唱會，這次2萬張門票均採實名制抽選販售。據主辦單位透露，此次搶票人數高達60萬人次，足見其在台灣的超高人氣。本次抽選結果於7日中午起陸續公佈，粉絲可透過電子信箱、簡訊通知，或至遠大售票系統「#我的訂單」頁面確認中籤情況。YOASOBI由作曲家Ayase與主唱ikura組成，自2019年推出單曲〈向夜晚奔去〉爆紅後，便迅速成為亞洲音樂界的焦點。去年他們更為動畫《我推的孩子》演唱主題曲〈Idol〉而廣受讚譽。這次再度來台的專場演出不僅讓歌迷期待，60萬人搶票的熱烈場面也再度證明了其票房號召力。對於中籤的幸運粉絲，主辦單位提醒務必在9日早上9點前完成繳費，以免錯失觀看偶像現場演出的機會。