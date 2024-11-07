我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案，日前再遭法院裁定延押2個月，柯文哲身邊的重要人物陸續被北檢約談，柯文哲貼身秘書「橘子」許芷瑜更是被通緝；儘管如此，仍有不少支持者「小草」力挺阿北；對此，前民眾黨代表朱哲成表示，鋼鐵小草的聲音越來越大，讓覺得阿北或橘子怪怪的小草不敢說話。朱哲成在節目《台灣向前行》中表示，現在小草團是M型社會，狂柯粉、精煉小草、鋼鐵阿伯粉，這些人是數量越少，聲音越大，他們掌握了麥克風跟擴音器，才會有很大聲但其實人變少的狀況。朱哲成指出，很多覺得阿北怪怪、橘子有問題的小草，是不講話的，他們現在是在「脫北與不脫北間猶豫，他們就像在北緯38度線那邊徘徊不前，要給他們一段時間。」朱哲成認為，許多小草在脫粉的過程走了一段時間，「他們已經準備脫北，還沒脫北」，因此還在認為阿北是唯一真神、不可褻瀆的國度裡。