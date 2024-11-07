銀杏颱風（國際命名：Yinxing，中國提供）今（7）日下午增強為「強烈颱風」，中央氣象署預報員黃恩鴻提醒，今晚至明（8）日，北部、東半部降雨比較顯著，週六（11/9）起雨勢趨緩，菲律賓東方海面則有新的熱帶擾動發展，最快下週一有機會生成今年第23號颱風「桔梗」。
明天天氣偏濕涼 北東留意局部豪雨
黃恩鴻表示，銀杏颱風依舊在台灣東南方，預估明天就會加速進入南海，今晚開始至週五，颱風未為環流搭配東北季風，基隆北海岸、東北部、東半部及大台北山區有短暫陣雨，且有局部大雨發生的機率，東北部地區則有局部豪雨發生的機率。
明天氣溫部分，由於東北季風還在影響，因此「北台灣全天偏涼，中南部早晚較涼」，北部、宜蘭20至27度，花蓮21至27度，中南部及台東20至30度；桃園至臺南沿海空曠地區、恆春半島及蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖易有9至11級強陣風。
週末回溫天氣轉穩定 桔梗颱風恐在下週生成
黃恩鴻指出，週六、週日隨著銀杏颱風遠離、東北季風減弱，北部、東半部降雨趨緩，僅剩基隆北海岸、東北部有局部短暫雨，大台北、桃園、花東、恆春半島有零星短暫雨，其它地區多雲到晴；氣溫也略有回升，北部、宜蘭23至29度，花蓮23至28度，中南部及台東22至31度。
此外，菲律賓東方海面至關島還是處於大低壓帶，黃恩鴻提醒，目前天氣預報顯示仍有熱帶擾動發展，下週一至下週三，不排除發展成熱帶性低氣壓或颱風，若生成颱風將被命名為「桔梗」，路徑上，由於北方高壓較強勢，可能會偏西往菲律賓前進，和銀杏有些類似，但仍要持續觀察作修正。
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黃恩鴻表示，銀杏颱風依舊在台灣東南方，預估明天就會加速進入南海，今晚開始至週五，颱風未為環流搭配東北季風，基隆北海岸、東北部、東半部及大台北山區有短暫陣雨，且有局部大雨發生的機率，東北部地區則有局部豪雨發生的機率。
明天氣溫部分，由於東北季風還在影響，因此「北台灣全天偏涼，中南部早晚較涼」，北部、宜蘭20至27度，花蓮21至27度，中南部及台東20至30度；桃園至臺南沿海空曠地區、恆春半島及蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖易有9至11級強陣風。
週末回溫天氣轉穩定 桔梗颱風恐在下週生成
黃恩鴻指出，週六、週日隨著銀杏颱風遠離、東北季風減弱，北部、東半部降雨趨緩，僅剩基隆北海岸、東北部有局部短暫雨，大台北、桃園、花東、恆春半島有零星短暫雨，其它地區多雲到晴；氣溫也略有回升，北部、宜蘭23至29度，花蓮23至28度，中南部及台東22至31度。
此外，菲律賓東方海面至關島還是處於大低壓帶，黃恩鴻提醒，目前天氣預報顯示仍有熱帶擾動發展，下週一至下週三，不排除發展成熱帶性低氣壓或颱風，若生成颱風將被命名為「桔梗」，路徑上，由於北方高壓較強勢，可能會偏西往菲律賓前進，和銀杏有些類似，但仍要持續觀察作修正。