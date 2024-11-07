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▲受銀杏颱風外圍環流影響，北部、東北部的降雨較多，週五可能會出現局部性豪雨。（圖／中央氣象署）

銀杏颱風（國際命名：Yinxing，中國提供）今（7）日下午增強為「強烈颱風」，中央氣象署預報員黃恩鴻提醒，，週六（11/9）起雨勢趨緩，」。黃恩鴻表示，銀杏颱風依舊在台灣東南方，預估明天就會加速進入南海，今晚開始至週五，颱風未為環流搭配東北季風，明天氣溫部分，由於東北季風還在影響，因此，北部、宜蘭20至27度，花蓮21至27度，中南部及台東20至30度；桃園至臺南沿海空曠地區、恆春半島及蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖易有9至11級強陣風。黃恩鴻指出，週六、週日隨著銀杏颱風遠離、東北季風減弱，北部、東半部降雨趨緩，，其它地區多雲到晴；氣溫也略有回升，北部、宜蘭23至29度，花蓮23至28度，中南部及台東22至31度。此外，菲律賓東方海面至關島還是處於大低壓帶，黃恩鴻提醒，目前天氣預報顯示仍有熱帶擾動發展，，路徑上，由於北方高壓較強勢，可能會偏西往菲律賓前進，和銀杏有些類似，但仍要持續觀察作修正。