我是廣告 請繼續往下閱讀

▲五條捷運路線也各選擇一部列車張貼「禁帶危險物品」標示。（圖／北捷公司）

▲北捷今（7）日宣布，已在台北車站等11站內，增設「禁帶危險物品」標示，為了維護乘客安全，提醒旅客未經許可，不得攜帶危險品或易燃物進入捷運範圍。（圖／北捷公司）

繼「兩側站立」告示牌設立之後，台北捷運公司今（7）日也宣布，已在台北車站等11站內，增設「禁帶危險物品」標示，為了維護乘客安全，提醒旅客未經許可，不得攜帶危險品或易燃物進入捷運範圍，如有違法事項，將依大眾捷運法處理，違者最高可罰100萬元！台北捷運公司今（7）日表示，捷運系統內「禁止吸菸」、「禁止飲食」標示，通車至今實施已28年，良好的捷運文化深植人心；然而，因應近年來社會急速變遷，以及少數旅客攜帶違規物品造成他人乘車不安，目前「禁帶危險物品」標示，在大安站(文湖線)、南港展覽館站(文湖線)、古亭站、臺北101/世貿站、臺北車站(板南線)、淡水站、南京復興站(松山新店線)、西門站、市政府站、頂溪站、蘆洲站等11站內都已經能看見，此外五條捷運路線也各選擇一部列車張貼。台北捷運指出，為維護旅客安全及乘車秩序，大眾捷運法第50條之1第1項第1款規定「未經許可攜帶經公告之危險或易燃物進入大眾捷運系統路線、場、站或車輛內，可處1萬元以上、100萬元以下罰鍰」。據台北捷運系統旅客須知第28點亦明文規範，危險品包含各種刀具、剪刀或其他尖銳物品，以及各種槍械或彈藥、易燃液體、易於爆裂物品、容易自燃及引燃物品、容易侵害人體及有害他物之虞物品。北捷最後也強調，為維護眾多旅客搭乘安全，必須嚴格執行相關規定，旅客隨身攜帶行李，如果疑為危險品或易燃物時，臺北捷運得要求旅客澄清並提供檢查，如拒絕檢查者，視同攜帶危險品處理，除拒絕運送外，並通知警察機關辦理。