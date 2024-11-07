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▲娜塔莉波曼離婚後到現在把生活重心放在親友與家人上，心情其實頗為快樂。（圖／美聯社／達志影像）

奧斯卡影后娜塔莉波曼與法籍芭蕾舞家老公班傑明米皮，今年2月宣告正式離婚，班傑明上個月就撞見和一名身分不詳的女子在巴黎熱吻，疑似已結新歡。專門報導明星與名人八卦的Us雜誌報導，娜塔莉完全不驚訝班傑明這麼快就有了新對象，她早就預料到他一定會很快變心，也希望他能夠找到新的幸福，既不傷感也不心寒，友人還透露，她現在很快樂，離婚後她的生活重心就是在親友身上，心情沒有受到打擊。娜塔莉波曼與班傑明米皮因一起拍攝《黑天鵝》結緣，娜塔莉在片中扮演實力頂尖的芭蕾舞者，雖然為戲苦練，卻還是沒辦法到真正技術高明可說服專業人士的程度，需要和專業的舞者如班傑明密切合作，日久生情，片子拍完兩人也就在一起。有稱兩人約會時，班傑明的上一段戀情還沒完全結束，而娜塔莉與班傑明的婚姻出現危機時，他也已經與25歲的環保人士卡蜜兒過從甚密，讓娜塔莉更加了解他處理感情的作風。班傑明一度試圖挽回娜塔莉，娜塔莉最剛開始也沒有下定決心要離婚，哪知班傑明和卡蜜兒並沒有切斷聯繫，還又被拍到約會，娜塔莉才鐵了心不再堅持下去，確定要離婚。因為彼此是這樣子分手，娜塔莉預期班傑明很快就會變心，也果然如她所預料。娜塔莉已經對班傑明沒有任何留戀，可以當作給陌生人祝福一樣期盼他能有開心的戀情，她自己則痛快享受和家人、親友的歡樂時光，沒有許多女性在婚變後會有的感傷。