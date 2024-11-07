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繼昨天約談台中市政府顧問蔡壁如，檢廉今天約談民眾黨主席柯文哲的太太陳佩琪，兩人訊後皆請回，但蔡壁如今天繼續請假，並沒回市府辦公室。民進黨議員磨刀霍霍，要求市府儘快解聘蔡壁如；台中市長盧秀燕面對媒體追問，僅答「謝謝」二字。蔡壁如傍晚表示，上班日不回應政治議題，等六日放假再回應。蔡壁如接受北檢詢問，外界並不意外，她的身分敏感、近來爭議言行也多，昨天下午媒體曝光此事後，綠營就不斷沙盤推演各種可能，台中市政府內部也做了最壞打算。直到昨晚9點多，蔡壁如被拍到從北檢偵訊室走下樓，一場風暴未能揚起，眾人各自鬆了一口氣。由於她的身分仍是證人，市府定調按兵不動，由副市長鄭照新今（7）日在議會一夫當關，直面來勢洶洶的民進黨團；但盧秀燕在公開行程現身時，還是不免被追問，上午她出席中信兄弟封王遊行記者會時，僅以「謝謝」兩字回應一切。蔡壁如今天未進市府辦公室，市府表示她連續請兩天假，對於綠營議員要求市府解聘，以免夜長夢多，媒體發訊息問她，卻都石沈大海。傍晚她終於透過Line訊息表示「星期六日再回應，上班時間不回應」。