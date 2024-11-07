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工研院搭上冷氣節能風潮，研發出「高效、輕量、低成本」的EC風機以及鋁製微流道熱交換器等空調關鍵零組件，並與東元電機及聲寶集團兩大本土空調品牌合作，除了驅動EC風機的馬達節能至少40%外，未來將帶動每年6億元市場值，預期1年最高可降低全國總用電2,000萬度。隨著AI產業興起與極端氣候影響，台灣企業與住宅空調用電需求節節高升。為因應此趨勢，在經濟部能源署的支持下，工研院成功研發出聚焦EC風機以及鋁製微流道熱交換器等空調關鍵零組件。EC馬達為電子換向馬達，同時結合了直流（DC）馬達的效率優勢和交流（AC）馬達的供電便利性，可只消耗必需的電能，達到節能高效，且具有更安靜、壽命更長，維護成本低等好處。鋁製微流道熱交換器則是負責轉移熱量，用於空調、電腦散熱和汽車冷卻等地方，在有限的空間內提供優異的冷卻效果。工研院綠能所所長王漢英表示，台灣用電量的快速增長以及政府積極推動深度節能計畫，空調設備因其高耗能特性，成為最直接且關鍵的節能領域之一，而政府節能政策不僅是為了降低碳排放，更是為了提升產業的國際競爭力。工研院在能源署科研經費支持下，工研院共布局6案10件專利，透過技轉上游廠商EC馬達、驅動控制和扇葉、鋁製微流道熱交換器等關鍵零組件技術，整合供應鏈並促成下游系統廠商導入，成功推動了國產空調技術的商品化。這些技術更已順利通過商規認證，預計2025年將正式導入於東元的1級能效氣冷式冰水機及聲寶的窗型空調系統商品，未來將帶動每年6億元市場值，預期一年最高可降低全國總用電2000萬度。東元電機空調暨智慧生活事業群總經理彭継曾表示，東元與工研院的攜手合作，運用先進的EC馬達技術，使東元的商用空調設備節電效果達到5～11%，不僅傲視國產市場，更提升了海外競爭力。聲寶集團總經理許經朝則強調，聲寶一向致力於提升產品的能源效率，此次透過工研院的技術支持，聲寶成功將鋁製微流道熱交換器應用於窗型空調設備中，提升了產品的節能成效。空調設備的能效提升對於減少台灣整體用電量具有關鍵影響。瑞智公司副董事長楊正民表示，瑞智在此計畫中研發的高效率、低能耗壓縮機配合上工研院的EC風機、鋁製微流道熱交換器和電機驅控等技術支持，使窗型空調系統超越1級能效標準，有望為空調市場帶來更多元的節能商品。