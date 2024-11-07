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詐騙猖獗，今（2024）年下半年金融詐騙陳情案件不降反升，根據金管會統計，光7月至10月的金融詐騙陳情案就有353件，超過上半年，累計前10月686件，更已是去年全年詐騙案件的87%，尤其10月來台股掀起一波新股申購熱潮，由於中籤率極低，也成詐騙集團行騙的話術，金管會今（7）日就揭露詐騙新手法，提醒民眾勿上當。金管會證期局指出，近期屢有外界反映有不肖業者冒用合法金融機構或財經專家學者名義成立LINE投資群組，透過群組宣稱使用專用通道，可不限數量優先申購股票，民眾加入後，會通知民眾抽中多張股票，須馬上匯款至指定帳戶，否則將有違約情事。金管會更表示，詐團甚至還會出具偽造金管會的違約申報通知書，並派員收取現金或誘導至銀行ATM操作匯款等情事，金管會鄭重澄清，這是詐騙集團手法，民眾切勿相信。根據金管會統計，今年前10月接獲民眾陳情金融詐騙累計已達分686件，已是去年全年787件的快9成，其中下半年7月至10月每月件數都超越上半年各月，7月有90件、8月衝到100件、9月80件，10月83件，下半年累計有353件，超過上半年的333件。金管會提醒民眾，金管會主要負責金融市場及金融服務業相關政策的訂定與執行，以及監督管理金融機構，不會以任何方式要求民眾匯款或給付資金。此外，合法金融機構也不會要求民眾將投資款項匯至個人銀行帳戶。金管會也要投資人務必提高防詐意識，投資理財前務必停看聽，如有詐騙疑慮，可撥打「165」警政署防範詐騙專線，查證是否為詐騙集團犯罪手法，或直接撥打反詐騙諮詢專線（02-2737-3434）查詢合法業者相關資訊，審慎確認投資或交易係透過合法金融機構進行，以維護自身權益及保障財產安全。