我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《默視錄》主要人員一起出席本屆金馬影展開幕活動。（圖／台北金馬影展執委會提供）

▲陳雪甄（左起）、李康生、巫建和、林幻夢露等4位台灣演員在新加坡拍攝的電影《默視錄》是最重要的主角。（圖／台北金馬影展提供）

今年度金馬影展在開幕片《默視錄》導演楊修華與李康生、巫建和、林幻夢露、陳雪甄等主要演員亮麗登場下正式展開，李康生扮演一路窺視巫建和與林幻夢露生活的偷窺者，被認為「眼神」很厲害、有種變態男子的味道，也入圍本屆金馬獎最佳男配角獎。私下他對於自己的窺視慾望還是一貫懶洋洋的語速回應：「我就憑感覺，每人都有好奇心，都會想去偷窺別人，這是很正常的事。有沒有想窺探誰？一些美女吧。」《默視錄》入圍本屆金馬獎最佳劇情片、導演、男配角等6項獎，還是影展的開幕片，楊修華很期待台灣觀眾會有何反應，至於是否一定得獎，倒是沒那麼大得失心。楊修華笑透露最期待的是，能在本次金馬獎婁燁的新片《一部未完成的電影》。雖然《默視錄》講的是在新加坡發生的故事，主要演員很多是台灣人，楊修華坦言在寫劇本的過程就有想到李康生：「這角色比較沉默的偷窺者，他是再好不過的人選，眼神很厲害。我這次的台灣演員，都是我很欣賞、早就想合作，所以每一個都是我的第一人選。」片中林幻夢露飾演音樂型內容的直播主，和窺視她的李康生有一些情愫，和演老公的巫建和也有親熱戲，在拍攝前就有親密戲指導來編排，拍起來效果不錯。如果能夠讓她自己選擇想窺視的對象，她想看日本直播主的生活，至於演巫建和母親的陳雪甄，戲裡身分已經升格到阿嬤，笑道：「其實新加坡他們很多人早婚，要是我25歲結婚，兒子又20歲當爸，那也差不多就是現在這樣，因此不會太抗拒。早在10年前就有人找我演蔡凡熙的媽，過了10年演巫建和的媽，也合理啦。」若能讓她選擇窺視的目標，她想看偶像馬東石、柳承龍的生活。今年度金馬影展從今（7日）展開，頒獎典禮將於本月23日在台北流行音樂中心舉行。