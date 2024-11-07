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▲優生製藥引進「安疼舒痛環」發布會上，北中南醫院相關醫生出席踴躍。（圖／記者金武鳳攝，2024.11.7

▲二名使用過「舒痛環」民眾現身說法，說明使用情形及心得。（圖／記者金武鳳攝，2024.11.7)

台中優生製藥7日宣布與艾芙蘿生醫顧問策略合作，自美國獨家引進一款名為「安疼舒痛環」可攜帶式二級醫療器材，運用美國專利認可脈衝電磁場（PEMF)作用於身體深層組織，可幫助減少肌肉骨骼或神經系統相關疾病的疼痛，有效舒緩因中樞神經致敏化引起的慢性疼痛，臺北市政府衛生局已核准台大醫院正式使用 ，另在北中南各大醫院門診正逐步推廣，成為疼痛管理的另一選擇。藥學博士、優生製藥副總經理陳俊仁表示，經台大麻醉疼痛科孫維仁教授、劉治民醫師及其研究團隊，針對｢長效電磁脈衝慢性疼痛緩解」的研究結果顯示，對於門診中因帶狀皰疹疼痛與下背痛之慢性疼痛患者，舒痛環對於病患的疼痛管理及生活品質都獲得顯著益處。劉治民醫師說，研究團隊共挑選22名患者進行為期一年的實驗，每人配戴一個月「舒痛環」，普遍疼痛指數6.1分減痛至3.8分，他自己運動傷害導致的肩膀痛，實際配戴後也有明顯減痛。對於疼痛管理，國人習慣服用止痛藥緩解。健保署112年統計，全台灣民眾使用止痛藥數量，一年超過9億錠，堆疊起來約10880座的台北101，使用最多的止痛藥物成分為乙醯氨酚（Acetaminophen)，人數高達898萬人，排名健保用藥第一！陳俊仁指出，藥物雖能有效的控制疼痛，但止痛藥會抑制前列腺素使用藥物雖能有效的控制疼痛，但止痛藥會抑制前列腺素，造成腎臟的小動脈血管收縮，使得流向腎絲球的血流減少，從而導致腎絲球過濾率下降，尿素氮、肌酸酐的數值上升，造成不可逆的腎臟傷害，也間接造成台灣洗腎人口居高不下的因素之一，再加上民眾一年所使用的痠痛貼布約4.38億片，可見民眾對於治療疼痛的渴望。台大特聘兼任主治醫師、現任國泰綜合醫院疼痛中心主任孫維仁教授表示，疼痛為人體的自我防護機制，在疼痛頻繁發作或疼痛持續時，應尋求疼痛專科醫師協助，找出真正原因，積極正確治療並做好疼痛管理，才能對生活品質有幫助。對於已造成中樞神經致敏化的慢性疼痛，除了增加運動，改善生活方式與經由醫療人員開立的藥物或介入性治療外，似乎仍需要其他更好的輔助治療方式。澄清醫院骨科主任錢樂禮醫師表示：止痛藥通常用在緩解突然發生的短暫疼痛，想要徹底解決問題，還是要找出引起慢性疼痛的根本原因，並依醫師診斷可配合非藥物治療，例如冷、熱敷、伸展、運動復健治療或其他非侵入性的醫療器材等來幫助減輕疼痛，減少用藥，也能減少止痛藥物對於肝腎的負擔。陳俊仁表示，「安疼舒痛環」可攜帶式二級醫療器材，運用的是美國專利認可-的脈衝電磁場(PEMF)作用於身體深層組織。｢電磁脈衝疼痛緩解處置術｣作為一種醫療處置方法，已經臺北市政府衛生局核准於台大醫院正式使用，搭配醫師專業判斷，並根據疼痛的病因與嚴重程度經醫師指示配帶「安疼舒痛環」， 用來幫助緩解與肌肉骨骼或神經系統相關疾病的疼痛。陳俊仁說，繼台大之後，北部的台北慈濟醫學中心、馬偕醫學中心、中部的澄清醫院與林新醫院以及國軍北投和新竹醫院都已陸續申請舒痛環的使用，在藥物選擇與長時間使用會造成肝腎功能受到影響的情況下，「舒痛環」作為”24小時舒緩疼痛”的輔助治療方式，是幫助患者遠離疼痛的新選擇！只是務必要選擇有衛福部核准字號的醫療器材，並經由專業疼痛管理醫院建議使用，不購買來自網路海外商城不明來源的產品，以免觸法。