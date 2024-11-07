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近年來金融詐騙案件層出不窮，尤其臉書等社群媒體冒名詐騙層出不窮，民眾遭受極大損失，公股銀行龍頭兆豐銀行今（7）日開出第一槍，宣布即起至明（114）年底，暫停在非實名制登錄的社群網站、平台、帳號投放任何廣告及業務行銷活動，也暫停贊助非實名制登錄社群網站、平台的直播主、版主、網紅、主持人及其他成員以從事任何廣告及業務宣導活動。金融詐騙頻傳，社會大眾因而蒙受生命財產損失案例時有所聞，兆豐銀行表示，檢討此類案件多與非實名制登錄的社群媒體相關，或是直接在網站、平台上成立美其名為金融商品行銷據點，或是間接成立股友會交流投資心得，而遂行詐騙之實。由於此類網站、平台、群組多採非實名制登錄，致使其傳播的訊息真假難辨又求證無門。為避免客戶及社會大眾受不當訊息所誤導，並為確保銀行商譽不受此類不當資訊所影響，兆豐銀行決定，自即日起至明年12月31日止，採行3大措施，包括暫停在非實名制登錄的社群網站、平台、帳號投放任何廣告及業務行銷活動；暫停贊助非實名制登錄社群網站、平台的直播主、版主、網紅、主持人及其他成員以從事任何廣告及業務宣導活動。兆豐銀行表示，只有在該銀行官方網址、帳號、平台所揭露訊息及業務相關活動真實無誤，其他任何與兆豐銀行有關的資訊，請社會大眾明辨其真偽，以免上當受騙。兆豐銀行也強調，為了維護合法金融業者聲譽及避免不知情社會大眾遭受金融詐騙，上述作為乃無奈之舉，懇請社會大眾諒解並支持。