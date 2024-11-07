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▲翁立友（左）與老友陳隨意（右）演唱〈阿兄〉，感動現場所有人。（圖／中視提供）

▲翁立友登《綜藝一級棒》演唱〈尪某緣〉。（圖／中視提供）

節目《綜藝一級棒》再度邀來台語金曲歌王翁立友，節目以「歌王only you 金曲挑戰賽」為主題，他現場演唱〈尪某緣〉讓主持人康康深有感觸，由於歌詞是講述夫妻之情，康康和小18歲的嫩妻結婚14年，也分享自己的婚後心情：「我都不太敢去學校接女兒，怕年齡差距太大被誤認成『阿公』。」錄影當天，翁立友已經訂好機票要出國演出，在緊湊的行程中，仍力挺節目，讓主持群相當感動。翁立友不光只是負責評審，更是一連唱了好幾首經典曲目，深情嗓音瞬間觸動全場。不僅如此，歌手輪番演唱〈不能說的秘密〉、〈迷魂香〉、〈堅持〉、〈我問天〉等，陳隨意和吳俊宏一起演唱翁立友的〈堅持〉時，更讓翁立友大讚老友陳隨意「真的拚了」。康康也開玩笑：「雖然大家在介紹時都說是1、20年的朋友，但演唱時兩人一對看，誰都不認輸，都在比誰的音比較長。」許志豪進而調侃：「拚成這樣，我好擔心他們兩個在台上會昏倒。」最後主持人康康更做出結論：「這就是演藝圈的明爭暗鬥。」翁立友二度登上《綜藝一級棒》誠意十足，特別吹奏薩克斯風，還與李子森的中國笛合作演唱〈舊情綿綿〉，中西樂器交融，頗具新意。翁立友也稱讚李子森不愧是音樂老師，更表示：「這段演出已經是小巨蛋開演唱會的水準了。」康康則幽默附和：「這一段已經可以讓我們入圍金鐘獎了。」