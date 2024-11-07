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經濟部長郭智輝近日狠批雲豹能源「炒股」，讓公司爭議再度甚囂塵上。雲豹與民進黨的關係讓其淪為在野黨抨擊的箭靶，外界對這間綠能公司的放大檢視恐成常態，未來股價表現走勢會如何？雲豹能源的爭議又該從何說起呢？雲豹能源於2016年成立時，從太陽光電事業起步，後續持續投入風力發電、儲能、綠電交易、生質能、水處理等項目，同時延伸布局循環經濟、智慧養殖、電動自行車等。作爲永續低碳時代下的綠能新星，雲豹能源在2023上半年，以新台幣96元承銷價，登上創新板，接著又迅速於今年6月改列一般板上市。觀察自轉一般版上市後，雲豹能源的股價表現。截至11月7日大約5個月的時間，雲豹能源股價曾在7月中旬一飛沖天，飆高至330元，卻在不到10天內大跌百元，8月左右再次站上200元大關後，接下來3個月的時間都在200至300元區間來回震盪，直至7日因「炒股說」挫逾6%，再度失守200元關卡。經長郭智輝6日在立法院經濟委員會上點名雲豹能源「為炒股票，講不該講的東西」，真是把「全力配合政府2050淨零轉型計畫的好夥伴」推上風口浪尖。原以為是郭智輝被藍營立委問到心急了才會如此發言，沒想到其7日面對媒體時，不甩雲豹能源駁斥炒股，加碼再批公司於6月21日公布「輝達綠電100億度合約」的消息後，股票上漲1倍，直言「若是不實謠言，那很奇怪，報紙有刊登，有證明。」雲豹能源在近一個月以來的爭議，都與郭智輝的言談緊扣。郭於今年10月因拋出「赴菲律賓蓋綠電廠」的議題挨轟，他表示，為滿足台灣國內綠電需求，將在菲律賓設置電廠，把綠色電力帶回來台灣，再透過船隻或海底電纜運輸回國內。在話題引起熱議後，立委發現，雲豹能源早先一步插旗布局菲律賓太陽能，驚訝雙方關係緊密，質疑政府圖利雲豹能源。郭智輝也在當時提到，在菲律賓建構綠電廠後輸台，成本並沒有想像中的高，估計1度電不會超過新台幣4元，強調「這是經專家計算後的結論」，但未進一步提供具體專家資料，遭諷此專家即「雲豹專家」。部分分析師表示，雲豹近日的跌勢主要是受到消息面影響，由於公司基本面不差，因此只要不影響後續的營運狀況，股價波動通常只會是短暫的，綠能產業仍具發展潛能，然而，冰凍三尺非一日之寒，雲豹能源自去年以來爭議不斷，如今已逐漸影響整體公司形象。回顧2024總統大選，能源議題是藍、綠、白選戰的攻防焦點，雲豹能源也在當時迎來公司成立史上最大的爭議。去年8月，當屆的國民黨總統參選人侯友宜公布能源政策，主張在安全無虞下重啟核四，並將小型核電廠加入供電，遭到民進黨立委賴品妤，同時也是雲豹能源前董座賴勁麟之女痛斥「重啟個屁」，沒想到藍營大動作反擊，譏賴品妤是「雲豹小公主」，口出此言是在擔心擋了自家再生能源的財路。在野立委更進一步轟賴勁麟同時擔任雲豹能源及18家綠能公司董事長，靠政商關係賺綠電財。儘管賴品妤多次強調，父親只是領月薪的董事長，在雲豹持股不到1％，且最後賴勁麟也因此辭去董座之位，欲淡化綠營企業色彩，但雲豹的綠能爭議卻未能平息。雲豹能源2023上半年營收年增約50％，稅後純益與前一年同期相比成長21倍，反觀台電幾千億的虧損，讓外界非常震驚，質疑雲豹大量接收政府標案賺飽飽，網友甚至留言狠酸「綠能發大財，平民漲電費」、「台電要倒，雲豹吃飽」。除此之外，雲豹能源也曾被爆料大量政治獻金捐助民進黨，不過經總經理趙書閔證實，政治獻金藍綠都有給，且皆為查得到的公開資訊。直至近日，雲豹能源再度因經長郭智輝的言論被社會各界放大檢視，未來捲入政治風暴的日子恐怕也將成為常態，在歷經的大大小小風波，多少早已讓標榜乾淨能源的形象蒙上一層灰。