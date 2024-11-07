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▲女主唱夏天在歌中魔音洗腦的旋律，成為MV一大亮點。（圖／乾坤唱片ckrecordsmusic YouTube）

在台灣樂壇上，有個鮮為人知的樂團名叫「大台風樂團」，隸屬於乾坤唱片，歷年來發行了不少歌曲，像是〈發騷〉、〈貝哥哥〉等，每每出歌總讓網友直呼：「驚為天人！」而近期大台風樂團再度發表新單曲〈跩個屁〉，該曲短短9天就突破2.6萬次點閱，不過網友的反應卻十分搞笑，紛紛在留言區喊道：「已購買，小孩已躺在那邊」、「音準是掉到18層地獄了嗎？」、「剛化療完癌細胞又擴散了。」大台風樂團這次推出新曲〈跩個屁〉，歌詞非常具有台客風味，「我跩呀跩呀跩呀跩呀跩，我聽你在放屁，我就是跩個屁」，不僅魔音洗腦，中段「跩個屁」尾音飄揚的部分更是讓網友全笑翻，MV中女主唱夏天的粉色洋裝和誇張舞蹈，更是成為該單曲被熱議的主因。而網友們也紛紛在留言區評論：「這啥！完全沒音準耶」、「這個是自己出資的吧」、「一天不聽難受，聽了難受一整個禮拜」、「已購買，小孩已躺在那邊」、「修音師都直接辭職了」、「你各位1.25倍速聽起來，蹦出新滋味」、「嚮往自由，不被五線譜拘束的歌曲」、「2034還在聽」、「剛化療完聽到這首癌細胞又擴散了」、「這幾年都在尋找退步的方法嗎」、「音準是掉到18層地獄了嗎？」