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▲Elkie今（7）日迎來生日，發文感謝朋友們為她慶生。（圖／Elkie IG）

▲三人在KTV合體大跳蔡依林的經典歌曲《日不落》，對著螢幕和鏡頭扭腰擺臀。（圖／Elkie IG）

▲三人合體親親，足見她們之間的好交情。（圖／Elkie IG）

南韓人氣女團Twice台籍成員周子瑜，9月才剛以迷你專輯《abouTZU》Solo出道，近來回到台灣力挺好友Elkie（莊錠欣）的演唱會，讓粉絲們十分驚喜，如今Elkie迎來26歲生日，人還在台灣的子瑜、(G)I-DLE舒華也加入慶生行列，三人在KTV合體唱跳《日不落》，甚至還大秀親親，畫面曝光後，立刻引來超過4萬粉絲朝聖，再度掀起熱烈討論。Elkie今（7）日在IG一連曬出多照片和影片，並發文透露：「我是哭包壽星，但流的絕對都是幸福的眼淚啦啦啦，謝謝來看我演唱會跟給我慶生的各位家人朋友姐妹們！真的是很難忘的一次生日，有很多想感謝的人就不一一打出來了，謝謝你們愛我，我也會盡我最大的能力去愛大家的！」其中一張合照，她在子瑜和舒華的圍繞下露出笑容，手上還捧著花束。不僅如此，三人還在KTV合體大跳蔡依林的經典歌曲《日不落》，子瑜身穿牛仔短裙，露出一雙修長美腿，而舒華則是大秀雪白香肩，三人對著螢幕和鏡頭扭腰擺臀，看起來十分盡興，另一段影片，三人更是嘴對嘴親親，足見她們之間的好交情，一系列影片曝光後，養眼畫面立刻掀起熱烈討論，Elkie也在最後寫道：「看到最後有很甜很甜的小碎片，愛你們。」不少粉絲都激動直呼，「瘋掉，好美的畫面」、「韓國姊姊們： 集體哭倒在廁所」、「最後的那個吻，這什麼3角關係？」、「看到最後直接姨母笑，這個友誼請繼續保持下去！」、「演唱會送給粉絲的驚喜到今天還有啊！OMG，希望明天還有」、「妳們也太可愛了」、「哇！神仙組合！！Elkie生日快樂。」