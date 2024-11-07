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高雄市1歲5吳姓男嬰昨日因頭部重創送急診，今(7)日凌晨宣告不治，院方發現男嬰顱骨骨折、顏面多處挫傷，懷疑遭受淩虐。檢警認為23歲生母涉有重嫌，並查出其照顧不當前科，訊後依傷害致死罪嫌向法院聲押禁見獲准。警方調查，死亡男嬰與吳姓母親及30歲李姓生父同住，租屋在一處大社區內，因李男平日白天外出工作，平日由吳女負責照顧男嬰，但過去有照顧不當紀錄，屬於社會局列管的脆弱家庭，社工不定期前往探視。昨日下午3時許，男嬰因眼神呆滯、呼吸急促送醫，院方懷疑男嬰頭部曾遭受重擊，且顏面有多處挫傷，經搶救後仍宣告傷重不治，全案報請檢方相驗。吳女供稱，案發前她將男嬰放在上下舖的上舖睡覺，不料當她洗完澡後，男嬰自摔跌落地面上，立即撥打電話通知丈夫返家，並協助將孩子送醫救治，否認凌虐情事。橋頭地檢署懷疑其犯嫌重大，且有勾串證人、湮滅證據及逃亡之虞，依傷害致死罪向橋頭地院聲請羈押禁見，晚間獲准。