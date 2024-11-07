NBA開季前一定要推薦一支我心目中總冠軍球隊，「俠客」Shaq O’Neal力挺公鹿，「老巴」Charles Barkley看好塞爾蒂克，九成媒體都看好塞爾蒂克可以衛冕。我的預測前瞻是：東區最好球隊是塞爾蒂克、西區最好球隊是雷霆、我預測總冠軍是勇士。
這些觀點和論述都有直播留下紀錄，我在台體大上課和台灣運動彩券行直播聊NBA都被許多球迷質疑，他們甚至覺得天真好笑。
11月7日勇士客場118：112力克塞爾蒂克，這場勝利很有指標性意義和細節。
1、塞爾蒂克單場三分球56投19中，三分命中率3成52，兩分球出手只有36次，這是跳投大隊塞爾蒂克今年球季一慣表現，Jayson Tatum、Derrick White、Payton Pritchard、Sam Hauser都有水準三分球表現，四人命中17個三分球，但塞爾蒂克贏不下比賽。
2、勇士禁區得分52：36力壓塞爾蒂克。籃板球53：47領先塞爾蒂克。
3、勇士板凳得分49：24壓過塞爾蒂克。
4、勇士三分命中率4成1，投進14個三分球，投籃命中率4成6，命中率都勝過塞爾蒂克。
5、勇士主要得分點八人，比塞爾蒂克五人要更多更全面。
6、塞爾蒂克投籃命中率4成2，三分命中率3成5，勇士防守強度和對位+輪轉有效壓縮塞爾蒂克投籃手感和出手空間。
7、打完塞爾蒂克，勇士防守效率聯盟第二，進攻效率聯盟第三，都是精英級別表現。
今年勇士在比數領先達兩位數情況下減少被逆轉危機，有三個主要關鍵。
第一精神面更完美嚴謹
勇士今夏放走兩名老球星Chris Paul、Klay Thompson，核心陣容年輕化又提速，有本錢拚防守和快速攻防轉換，勇士教練Steve Kerr用人調度不再受限於球員名氣和牌子，更不需要前瞻後顧，在戰術和攻防、用人、調度做出各種妥協。
圍繞Stephen Curry建隊，沒有人需要更多顧忌和擔心，沒有球員有特權，Steve Kerr可以更大膽用人和要求防守，隊隊至上。
第二防守精英表現
勇士防守效率聯盟第二，對手三分命中率2成95聯盟第一，對手投籃命中率4成16聯盟第二，勇士籃板球場均49.5個聯盟第一。
勇士最高長人是兩個206公分老少中鋒Kevon Looney和Trayce Jackson-Davis，全隊12人輪換完整緊密，防守是勇士重新成為爭冠球隊最大本錢。
第三今夏自由市場補強完整
今夏勇士小修小補，簽射手Buddy Hield，開季場均21.1分，每場替補出賽26分鐘，投籃命中率5成17，三分命中率5成，根本勇士天菜。前鋒Kyle Anderson、後衛De’Anthony Melton經常都有神來之筆，完美融入團隊，勇士陣容深度和角色球員得到適當補充。
推薦勇士，目前看來我很聰明。
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11月7日勇士客場118：112力克塞爾蒂克，這場勝利很有指標性意義和細節。
1、塞爾蒂克單場三分球56投19中，三分命中率3成52，兩分球出手只有36次，這是跳投大隊塞爾蒂克今年球季一慣表現，Jayson Tatum、Derrick White、Payton Pritchard、Sam Hauser都有水準三分球表現，四人命中17個三分球，但塞爾蒂克贏不下比賽。
2、勇士禁區得分52：36力壓塞爾蒂克。籃板球53：47領先塞爾蒂克。
3、勇士板凳得分49：24壓過塞爾蒂克。
4、勇士三分命中率4成1，投進14個三分球，投籃命中率4成6，命中率都勝過塞爾蒂克。
5、勇士主要得分點八人，比塞爾蒂克五人要更多更全面。
6、塞爾蒂克投籃命中率4成2，三分命中率3成5，勇士防守強度和對位+輪轉有效壓縮塞爾蒂克投籃手感和出手空間。
7、打完塞爾蒂克，勇士防守效率聯盟第二，進攻效率聯盟第三，都是精英級別表現。
今年勇士在比數領先達兩位數情況下減少被逆轉危機，有三個主要關鍵。
第一精神面更完美嚴謹
勇士今夏放走兩名老球星Chris Paul、Klay Thompson，核心陣容年輕化又提速，有本錢拚防守和快速攻防轉換，勇士教練Steve Kerr用人調度不再受限於球員名氣和牌子，更不需要前瞻後顧，在戰術和攻防、用人、調度做出各種妥協。
圍繞Stephen Curry建隊，沒有人需要更多顧忌和擔心，沒有球員有特權，Steve Kerr可以更大膽用人和要求防守，隊隊至上。
第二防守精英表現
勇士防守效率聯盟第二，對手三分命中率2成95聯盟第一，對手投籃命中率4成16聯盟第二，勇士籃板球場均49.5個聯盟第一。
勇士最高長人是兩個206公分老少中鋒Kevon Looney和Trayce Jackson-Davis，全隊12人輪換完整緊密，防守是勇士重新成為爭冠球隊最大本錢。
第三今夏自由市場補強完整
今夏勇士小修小補，簽射手Buddy Hield，開季場均21.1分，每場替補出賽26分鐘，投籃命中率5成17，三分命中率5成，根本勇士天菜。前鋒Kyle Anderson、後衛De’Anthony Melton經常都有神來之筆，完美融入團隊，勇士陣容深度和角色球員得到適當補充。
推薦勇士，目前看來我很聰明。