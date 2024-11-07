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▲NBA美國職籃波士塞爾蒂克克今（7）日在主場迎戰來訪的金州勇士，此戰雙方一路鏖戰至比賽最後關頭，灣區大軍靠著射手Buddy Hield在剩下47秒時飆進關鍵三分球，徹底殺死比賽。（圖／美聯社／達志影像）

▲金州勇士今（7）日在客場TD花園以118：112戰勝波士頓塞爾蒂克，將賽前7勝1敗的衛冕軍斬於馬下，目前處於5連勝當中，戰績來到7勝1敗。（圖／資料照，美聯社／達志影像）

▲NBA金州勇士休賽季成功在自由市場上搶下射手Buddy Hield，如今已成為球隊的主力。（圖／美聯社／達志影像）

NBA開季前一定要推薦一支我心目中總冠軍球隊，「這些觀點和論述都有直播留下紀錄，我在台體大上課和台灣運動彩券行直播聊NBA都被許多球迷質疑，他們甚至覺得天真好笑。1、塞爾蒂克單場三分球56投19中，三分命中率3成52，兩分球出手只有36次，這是跳投大隊塞爾蒂克今年球季一慣表現，Jayson Tatum、Derrick White、Payton Pritchard、Sam Hauser都有水準三分球表現，四人命中17個三分球，但塞爾蒂克贏不下比賽。2、勇士禁區得分52：36力壓塞爾蒂克。籃板球53：47領先塞爾蒂克。4、勇士三分命中率4成1，投進14個三分球，投籃命中率4成6，命中率都勝過塞爾蒂克。6、塞爾蒂克投籃命中率4成2，三分命中率3成5，勇士防守強度和對位+輪轉有效壓縮塞爾蒂克投籃手感和出手空間。7、打完塞爾蒂克，勇士防守效率聯盟第二，進攻效率聯盟第三，都是精英級別表現。勇士今夏放走兩名老球星Chris Paul、Klay Thompson，核心陣容年輕化又提速，有本錢拚防守和快速攻防轉換，勇士教練Steve Kerr用人調度不再受限於球員名氣和牌子，更不需要前瞻後顧，在戰術和攻防、用人、調度做出各種妥協。圍繞Stephen Curry建隊，沒有人需要更多顧忌和擔心，沒有球員有特權，Steve Kerr可以更大膽用人和要求防守，隊隊至上。勇士防守效率聯盟第二，對手三分命中率2成95聯盟第一，對手投籃命中率4成16聯盟第二，勇士籃板球場均49.5個聯盟第一。勇士最高長人是兩個206公分老少中鋒Kevon Looney和Trayce Jackson-Davis，全隊12人輪換完整緊密，防守是勇士重新成為爭冠球隊最大本錢。今夏勇士小修小補，簽射手Buddy Hield，開季場均21.1分，每場替補出賽26分鐘，投籃命中率5成17，三分命中率5成，根本勇士天菜。前鋒Kyle Anderson、後衛De’Anthony Melton經常都有神來之筆，完美融入團隊，勇士陣容深度和角色球員得到適當補充。