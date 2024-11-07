我是廣告 請繼續往下閱讀

▲老師穿著班服和迷你裙的模樣十分有活力，看上去還總讓人誤會是學生。（圖／Threads eason12_08）

校慶最香畫面在這裡！一名就讀嘉義中學的男學生eason12_08，今（7）日在Threads以「嘉中最正老師」為題發文，曬出英文老師蔡宜楨在校慶表演的片段，不僅帶著男同學們大跳三振舞，更穿著迷你裙露出白皙美腿，讓一票外校男學生們直呼暈船。從該名男學生曬出的影片中可以看見，今天正好是嘉義中學的校慶活動，操場跑道上也正在進行表演，不過站在C位的身影卻十分吸睛，沒想到竟是校內的女老師，只見老師留著烏黑長髮、穿著班服，搭配灰色迷你裙，整個人看起來非常有青春活力，帶著一票穿著學生制服裙的男同學一同大跳近期最夯的三振舞，掀起網友熱議。該影片在發布後不到4小時，就吸引了超過10萬名網友朝聖，「最香的運動會」、「超美欸」、「我暈船了，馬上轉學」、「3分鐘之內我要申請入學」、「這身材很可以耶」、「以為我是進來看老師的嗎？不，我是來看學弟們的」「這真的蠻強的必須說，這幾屆嘉中的都應該知道！」據悉，該名老師名叫「蔡宜楨」，在嘉中任教英文，目前是二年級某班的班導師，不僅年紀非常輕，長相也十分清秀，是眾多學生吹捧的對象，如今在校慶上大展身手，也成功在校內校外都掀起話題，不過似乎也讓發文的男同學十分訝異，稍早也再度在Threads上發文，哀嚎：「你各位，這樣讓我明天不知道怎麼面對蔡老師啊！」