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今（7）日上午近8時許，新北市汐止區大同路一段、中興路口發生行車糾紛，當時20歲游姓重機騎士減速通過無號誌路口，遭後方駕駛賓士車的50歲高姓男子狂按喇叭逼車，雙方爆發口角衝突，游男氣得當街理論「停車再開都不會，你有沒有駕照？」，怎料高男竟從口袋掏出國安局證件企圖威脅。事後游男將行車紀錄片PO網，引起警方注意，通知高男到案說明，並查出高男國安局身分是假冒。該段行車紀錄片PO網後，引起網友熱議，甚至有眼尖網友發現，高男不但逼車違規，還一邊叼菸、一邊開車。警方接獲國安局轉報，指稱有民眾與機車騎士發生行車糾紛時出示國安局人員證件，經勘驗網路影像後，立即調閱周邊監視器，釐清事發經過，並通知駕駛人到案說明，查出其證件偽造。警方認為高男明顯有多項交通違規，其中涉冒用公務人員服飾徽章、官銜部分，依偽造文書罪函送法辦；另又連續對機車長鳴喇叭逼車，違反道路交通安全規則92條，得依道路交通管理處罰條例41條開罰600元罰鍰，未繫安全帶部分，則依道路交通管理處罰條例32條7項規定，處新台幣1500元罰鍰。