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▲葛斯齊公開王定宇的最新爆料。（圖／葛斯齊臉書）

▲▼葛斯齊全文，附圖為王定宇通訊軟體頭相，以及兩則媒體報導的照片。（圖／葛斯齊臉書）

民進黨立委王定宇批評來台開唱的天王劉德華媚共、演唱會不值得去看一眼，「最強狗仔」葛斯齊看不下去，在臉書提及2021年55歲王定宇和小17歲前民進黨美女發言人顏若芳的緋聞，「王定宇你自己私下幹了什麼事，需要我幫你回憶嗎？」稱丟出新爆料後，對方連台南市長都不用選。今（7）日葛斯齊發文告訴王妻其枕邊人，並給王妻，喊話「她不是助理，也不是什麼政治人物，她的真實身分，建議李女士您問問枕邊人」。葛斯齊深夜寫下：「李淑吟女士，我知道無論王定宇先生怎麼說，您都會選擇相信他的一面之詞；我也相信一位可靠的丈夫、又是台灣的立法委員，不但不應該說謊，手機也應該不會輕易被盜吧！」指出，那天蔡英文還笑虧王定宇帶如此貌美的助理，「王定宇當天超有面子！。」接著，葛斯齊對王妻表示：「我知道11/11是您的生日，如果到現在您還一頭霧水，不妨在經過王定宇的允許之下，！如果發現搜尋不到...沒關係！肯定是擔心妳生氣刪掉了，但請放心刪得掉文字刪不掉痕跡，我未來會慢慢帶您一探究竟，重點是...現在告訴您的只是前菜一碟。」據《鏡週刊》報導，針對葛斯齊的發言，王定宇6日曾經簡短回應：對此，葛斯齊說：「請大家記住王定宇委員給民眾的回應！大家別忘了！凡是事不過三，政績沒看到，桃色風波一起接著一起，把人民當傻子嗎？」似乎暗示王定宇的外遇對象不只1人。針對葛斯齊的最新爆料，據《中時新聞網》報導，王定宇表示：葛斯齊聽聞王定宇的回應，向《NOWnews今日新聞》表示：