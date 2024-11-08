2024聲寶女子公開賽進行第二回合賽程，高難度的南一高爾夫鄉村俱樂部本日持續帶給選手極大壓力，出發前尚保持獨居第一的張靖翎在上午經過一連串危機後被擠出前十名外，中午後宛如倒吃甘蔗的泰國猛將帕查拉朱達（P. K. KONGKRAPHAN）異軍突起，在結束9洞前連衝3鳥，本回合以低於標準桿4桿的68桿躍居首位。
彭婕延穩定表現，靠著前九洞抓下4鳥一路穩定自己在領先榜上的地位，結束後以低於標準桿1桿71桿，以及兩回合140桿成績暫居第二。俞涵軒則靠著前九洞的快速停損與全場5鳥進帳，第二輪繳出70桿成績，暫以總桿數141桿獨居第三名。
帕查拉朱達本日出發後如同乘坐雲霄飛車，自第一洞穩穩抓下博蒂後很快便遇上亂流，第四和第五洞接連失誤一度讓原本累積的絕佳排名大幅衰退，特別是Par 4第五洞的雙柏忌更令他直呼倒楣：「原本第一洞那五桿洞的博蒂給了我很大的信心，結果第四洞梯台上卻出現了很糟糕的開球，球飛到球道左側很難打的球位，下一桿也得進入沙坑努力救球，該洞也只能摸摸鼻子吞下柏忌。接下來的第五洞，我昨天在這裡才吞了柏忌，所以今天我努力以開球安全上球道做為目標。這一桿如同預期乖乖停在球道上，但卻是運氣很不好被大樹擋住目標，根本無法朝果嶺進攻，於是我只能盡力打右弧球繞過障礙，但擊球距離卻短了很多掉進沙坑內更糟糕的球位上，造成後續又吞了雙柏忌。」
然而帕查拉朱達還是發揮高度韌性與堅強的心理素質，自第七洞開始彷彿一切技術重新回歸，運氣也跟著逆轉，結束上半場前三洞攻上果嶺後都能留下僅10呎，甚至5呎推桿距離，給予自己更好的機會連抓三鳥，為好成績紮下根基。
今年總獎金在賽前加碼一百萬元後，女子公開賽提高到750萬元，再加上秀菊盃長春邀請賽的60萬元，本屆總獎金高達新台幣810萬元。2024聲寶女子公開賽第二回合結束後，大會取成績最優之前 50 名職業選手（含同桿者），也就是目前總桿數150桿並列43名內的56位選手進入最後回合。
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帕查拉朱達本日出發後如同乘坐雲霄飛車，自第一洞穩穩抓下博蒂後很快便遇上亂流，第四和第五洞接連失誤一度讓原本累積的絕佳排名大幅衰退，特別是Par 4第五洞的雙柏忌更令他直呼倒楣：「原本第一洞那五桿洞的博蒂給了我很大的信心，結果第四洞梯台上卻出現了很糟糕的開球，球飛到球道左側很難打的球位，下一桿也得進入沙坑努力救球，該洞也只能摸摸鼻子吞下柏忌。接下來的第五洞，我昨天在這裡才吞了柏忌，所以今天我努力以開球安全上球道做為目標。這一桿如同預期乖乖停在球道上，但卻是運氣很不好被大樹擋住目標，根本無法朝果嶺進攻，於是我只能盡力打右弧球繞過障礙，但擊球距離卻短了很多掉進沙坑內更糟糕的球位上，造成後續又吞了雙柏忌。」
然而帕查拉朱達還是發揮高度韌性與堅強的心理素質，自第七洞開始彷彿一切技術重新回歸，運氣也跟著逆轉，結束上半場前三洞攻上果嶺後都能留下僅10呎，甚至5呎推桿距離，給予自己更好的機會連抓三鳥，為好成績紮下根基。
今年總獎金在賽前加碼一百萬元後，女子公開賽提高到750萬元，再加上秀菊盃長春邀請賽的60萬元，本屆總獎金高達新台幣810萬元。2024聲寶女子公開賽第二回合結束後，大會取成績最優之前 50 名職業選手（含同桿者），也就是目前總桿數150桿並列43名內的56位選手進入最後回合。