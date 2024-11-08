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2024聲寶女子公開賽進行第二回合賽程，高難度的南一高爾夫鄉村俱樂部本日持續帶給選手極大壓力，彭婕延穩定表現，靠著前九洞抓下4鳥一路穩定自己在領先榜上的地位，結束後以低於標準桿1桿71桿，以及兩回合140桿成績暫居第二。俞涵軒則靠著前九洞的快速停損與全場5鳥進帳，第二輪繳出70桿成績，暫以總桿數141桿獨居第三名。帕查拉朱達本日出發後如同乘坐雲霄飛車，自第一洞穩穩抓下博蒂後很快便遇上亂流，第四和第五洞接連失誤一度讓原本累積的絕佳排名大幅衰退，特別是Par 4第五洞的雙柏忌更令他直呼倒楣：「原本第一洞那五桿洞的博蒂給了我很大的信心，結果第四洞梯台上卻出現了很糟糕的開球，球飛到球道左側很難打的球位，下一桿也得進入沙坑努力救球，該洞也只能摸摸鼻子吞下柏忌。接下來的第五洞，我昨天在這裡才吞了柏忌，所以今天我努力以開球安全上球道做為目標。這一桿如同預期乖乖停在球道上，但卻是運氣很不好被大樹擋住目標，根本無法朝果嶺進攻，於是我只能盡力打右弧球繞過障礙，但擊球距離卻短了很多掉進沙坑內更糟糕的球位上，造成後續又吞了雙柏忌。」然而帕查拉朱達還是發揮高度韌性與堅強的心理素質，今年總獎金在賽前加碼一百萬元後，女子公開賽提高到750萬元，再加上秀菊盃長春邀請賽的60萬元，本屆總獎金高達新台幣810萬元。2024聲寶女子公開賽第二回合結束後，大會取成績最優之前 50 名職業選手（含同桿者），也就是目前總桿數150桿並列43名內的56位選手進入最後回合。