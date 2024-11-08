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▲NBA金州勇士當家前鋒Draymond Green，一直是球隊的防守核心。（圖／美聯社／達志影像）

▲Kyle Anderson為球隊提供了穩定的表現。（圖／美聯社／達志影像）

▲Stephen Curry缺陣，勇士仍打出佳績，球隊展現強大的板凳深度。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士在客場擊敗了上季的NBA總冠軍塞爾提克，成功延續五連勝的佳績。至今，勇士隊以7勝1敗的戰績開局，展現出強勁的實力。勇士隊在今年的成功並非偶然，球隊的結構和精神面均發生了顯著的變化。首先，在放走Klay Thompson和Chris Paul之後，勇士隊大幅調整了輪換陣容，將更多的機會給予中生代及年輕球員。這一改變使得球隊在調度上更加靈活，教練Steve Kerr不再需要過多考慮這兩位老將的角色和戰術需求，整體戰術的運作也變得更加順暢。這樣的改變也使得勇士隊的防守有了顯著提升。今年的勇士隊在精神面上也有了很大改變。隨著兩名老將的離開，球隊變得更加年輕化，這讓整體氛圍更加積極向上。在防守端，勇士隊目前的防守效率排名聯盟第二。雖然Klay Thompson和Chris Paul的防守能力不容小覷，但年齡和體能上的限制使得他們在防守端的表現有所下降。現在的勇士隊，無論是在防守強度還是速度上，都表現得更加出色。此外，勇士隊在今夏的補強也為球隊注入了新活力。另外，前鋒Kyle Anderson也為球隊提供了穩定的表現。作為6尺9寸的多功能球員，他不僅能夠提供內線支援，還具備出色的外線投射能力，對於球隊的輪換陣容起到了重要作用。目前，受傷的D'Anthony Melton仍在康復中，他的防守和外線投射將進一步增強勇士隊的整體實力。總結來看，今年的勇士隊已經完全改變了過去的格局。他們不僅在防守端表現出色，精神面也有了顯著提升。