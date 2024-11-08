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▲32歲葉珂也有離婚經歷，和前夫育有2女，現在傳出已經懷了黃曉明的孩子。（圖／葉珂微博）

▲黃曉明（右）多次被拍到和葉珂（左）出雙入對，直到今年9月才承認戀情。（圖／芒果撈小萌主微博）

▲爆料黃曉明與葉珂八卦的博主突然發文道歉，說自己收到律師函了。（圖／翻攝自極目新聞）

中國46歲男星黃曉明離婚前妻Angelababy後，今年9月認愛網紅女友葉珂，昨（7）日關鍵字「曝黃曉明被葉珂索要2.7億分手費」卻衝上微博熱搜；有博主爆料，黃曉明接到葉珂前夫電話，得知葉珂真面目後「驚覺被騙」想跟葉珂分手，但葉珂目前已經懷孕，因此向黃曉明索要天價分手費2.7億人民幣（約新台幣12億）。此事引起廣大粉絲關注，現在大家都在看黃曉明究竟會不會把當初認愛葉珂的微博貼文刪除。黃曉明9月19日發文認愛葉珂後，各種關於葉珂的八卦、整形前後對比照都被挖出，葉珂直播時批評伍佰的歌猥瑣，也被網友群起怒罵，葉珂儼然成了熱度關鍵字。現在更有消息稱，黃曉明認愛後發現葉珂的「真面目」，接到葉珂前夫、前夫爸爸的來電，認為葉珂不像表面的單純，他上當受騙，因此想跟葉珂分手。該爆料博主表示，黃曉明在飯局上吐槽葉珂獅子大開口，向他索要2.7億人民幣（約新台幣12億）的分手費，因為葉珂目前已經懷孕，不願意把孩子打掉，希望黃曉明可以支付把孩子養到成年的費用。消息曝光後，廣大網友紛紛震驚留言，「這是真的假的？」、「這女的專靠分手、離婚賺錢嗎」、「黃霸總這下後悔了吧」。就連中國知名狗仔劉大錘也下場討論，表示根據他長期追蹤黃曉明與葉珂的消息，葉珂目前確實是懷孕中，但兩人有沒有情變不得而知；葉珂、黃曉明目前都未針對此事作回應，不過消息延燒一天後，原先爆料的博主突然發文，稱自己飯局上聽到的葉珂八卦都是假的：「我只是道聽塗說一些事，結果虛榮心在作祟，添油加醋亂講，今天接到律師函了，昨天我發的是不實訊息。」葉珂前夫也出面闢謠，表示他和爸爸都沒給黃曉明打過任何電話。目前觀看黃曉明微博，他認愛葉珂的貼文還未刪除，顯然小倆口的感情沒有外界所說的那麼容易動搖；不過還是有粉絲不看好這段戀情，直接在黃曉明微博留言：「來看看什麼時候刪」、「我估計這對撐不久的」。