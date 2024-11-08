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根據ESPN記者Shams Charania報道，洛杉磯湖人今（8）日將「皇子」Bronny James下放至其NBA發展聯盟（NBA G League）的附屬球隊南灣湖人隊。他本賽季目前場均1分，共出賽13分鐘，6投1中，三分球4投0中。消息人士透露，Bronny預計將在周六對陣鹽湖城明星隊的比賽中迎來他的首秀。此外，他將在周五對戰費城76人的比賽中出現在湖人的球員名單上，然後回到南灣湖人隊。Bronny在今年10月31日客場對戰克里夫蘭騎士的比賽，於第四節剩下5分鐘左右時被換上場，並順利靠著一記中距離跳投，進帳個人NBA生涯首分，球隊終場以110：134輸球。今年選秀大會上，Bronny於次輪第55順位被湖人選中，完成自己進入NBA、與父親LeBron James同隊打球的夢想。他在南加大的大一賽季繳出場均4.8分、2.8籃板、2.1助攻成績。Bronny 身高約188公分，體重約95公斤，運動能力出色，不過他進攻技巧還需要打磨，特別是投籃能力需要加強，才能在NBA佔據穩定位置。