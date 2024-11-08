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法新社報導，美國洛杉磯附近的社區野火失控迅速延燒，已有數十間房屋付之一炬，當局呼籲數千人撤離。季節性的強風將火勢未滅的星星之火，從卡馬里奧(Camarillo)附近的起火點吹向遠至3英里(5公里)外的地方，在山坡、農田和住宅區引發新的火勢。這場「山脈大火」(Mountain Fire)6日稍早從靜止狀態開始迅速蔓延，在經過24小時後已燒毀近2萬英畝(8,100公頃)的土地，導致居民驚慌失措。文杜拉郡(Ventura County)消防局官員表示，他們正在投入資源來滅火，包括地面人員以水管來守護房屋、並以挖土機試圖清除可燃物。消防隊長強生(Trevor Johnson)說，直升機飛行員整晚都在灑水，他預估這場戰役還會持續一段時間。「未來幾天我們將在當地積極滅火」。文杜拉郡消防局長賈德納(Dustin Gardner)表示，打火兄弟們的水管已在6日晚間乾涸。數百輛消防車整晚都在抽水，造成資源緊繃。目前還不清楚起火原因，但氣象學家已在這個地區發出「紅旗警告」(Red Flag Warning)，表明有危險的火勢。更多中央廣播電臺新聞