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▲徐若瑄轉發蔡依珊限時動態，笑說是忙裡偷閒的姐妹聚會。（圖／徐若瑄IG）

▲5日曾馨瑩（中）的生日派對上眾星雲集。（圖／柯震東Threads）

▲Bella精心裝扮成《魔髮奇緣》小公主，演唱迪士尼歌曲〈I See the Light〉。（圖／喜歡音樂提供）

鴻海集團創辦人郭台銘的妻子曾馨瑩11月11日將迎來50歲生日，日前她舉行生日派對慶祝，現場眾星雲集，有張小燕、楊謹華、Ella、柯震東及連勝文、蔡依珊夫婦，相當有面子。蔡依珊昨（7）日晚間也在IG限時動態曝光和曾馨瑩等人私下聚會的合照，只見同框的還有日前剛爆出罹患甲狀腺癌的徐若瑄，幾名貴婦聚會，氣色都很不錯，蔡依珊更自嘲她們是「五堅情」，看得出來閨密情深。蔡依珊昨晚在限時動態貼出一張5人合照，只見坐在中間的是郭台銘妻子曾馨瑩，她手捧收到的生日花束，與會者還包含徐若瑄；5名貴婦聚在一起幫曾馨瑩慶生，蔡依珊笑說是「五堅情聚會」，大家氣色看起來都很不錯。徐若瑄也轉發這張照片，配文寫道：「接住彼此的喜怒哀樂，忙裡偷閒的姊妹聚會，壽星永遠18歲，我也愛妳們」。事實上，在昨晚與好姐妹聚會前，曾馨瑩就已經先辦過一場慶生派對了，透過柯震東PO在Threads上的照片可以看到，5日聚會上大咖雲集，不僅有綜藝教母張小燕，還有剛拿下金鐘獎的楊謹華，及台北101董事長賈永婕，歌后張清芳、李明依、關穎、連勝文夫婦等，陣容相當豪華。日前郭台銘的小千金Bella才因為9歲就開演唱會掀起關注，為了讓寶貝女兒登台更加亮眼，曾馨瑩還花了2天功夫親自為她編織髮辮，並帶外婆、哥哥到場為她加油。據了解，Bella是金牌製作人陳子鴻歌唱班上的小寵兒，這次她扮成《魔髮奇緣》樂佩公主，獻唱迪士尼歌曲〈I See the Light〉，展現遺傳自父母的大將之風與舞台魅力；Bella表演完畢，曾馨瑩也帶著家人一起上台獻花拍照，現場氣氛溫馨幸福。