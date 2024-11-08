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高雄三民區鼎中路一處民宅7日發生暗夜大火，造成4死1命危意外，據了解，火災發生時，消防人員搜索搶救，發現5人都是在房內被發現，沒有外逃跡象，研判可能是大火迅速竄燒，而且燃燒猛烈，讓5人根本來不及逃。火警發生後，警消人員立即啟動火調，昨日更兩度到現場勘驗，初步研判起火點在一樓，警消人員發現除了停放電動自行車和機車外，還有水電材料等易燃物品，而通往二、三樓的樓梯就緊靠起火點。警、消也指出，這棟民宅一樓擺設神明桌且堆放雜物，房間又為木板裝潢，都是火載量大的易燃物品，可能因此間接造成高溫濃煙有機會往上竄燒，導致二、三樓出現火光，恐怕當時大火和濃煙一發不可收拾，才會讓住在三樓的董姓夫妻等5人，連往外逃生的時間都沒有。尤其5人被發現位置都是在室內，董姓夫婦在2樓靠鼎中路側房間內，兒子、胞兄、許女則分別在3樓房間床邊，且3人均無明顯逃生跡象，疑是火警發生沒多久就被濃煙嗆暈。該大樓社區曾被查出消防缺失，本月初委外進行檢修，當時廠商建議董家安裝住警器，費用3百元；另根據消防局紀錄，董家曾領取並裝設消防局發放的住警器，使用壽命還在效期內。不過消防人員表示，住警器雖能提供第一時間煙霧預警，但仍要視火場內火載量多寡、逃生管道是否暢通，才能評估生存度高低。