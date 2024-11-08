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聯準會預期宣布降息1碼，美股四大指數昨（7）日全部走高，其中台積電ADR只跌回神走高、大漲逾4%，激勵台北股市今（8）日開盤上漲199.29點、來到23608.11點。大盤開盤走高，中小型股也同步強勁，櫃買指數開盤上漲0.5點、來到268.08點。今日開盤量大強勢個股：首利、事欣科、貿聯-KY、淘帝-KY、光環；開盤量大弱勢個股：雄獅、台郡、華景電、允強、麗臺。權值股全數走高，權王台積電開盤上20元、來到1085元；鴻海開盤上2.5元、來到219.5元；聯發科開盤上5元、來到1310元。聯準會預期宣布降息1碼後，幫助維持大選後漲勢，蘋果、Meta和輝達等科技巨頭領漲，美股四大指數昨日全數走高，道瓊指數下跌0.59點或0%，收43729.34點，那斯達克指數上漲285.99點或1.51%，收19269.46點，標普指數上漲44.06點或0.74%，收5973.1點，費半指數上漲118.42點或2.27%，收5333.99點。科技五大天王全數走高，Meta大漲3.42%，蘋果上漲2.14%，Alphabet上漲2.39%，微軟上漲1.25%，亞馬遜上漲1.48%。半導體股普遍收紅，高通下跌0.046%，應用材料大漲3.5%，德儀上漲1.2%，AMD上漲3.25%，輝達上漲2.24%，美光上漲1.41%。台股ADR同步回神，台積電ADR大漲4.12%，日月光ADR大漲4.45%，聯電ADR大漲3.13%，中華電信ADR上漲2.34%。