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紐約洋基外野手Juan Soto季後成為自由球員，目前吸引多支豪門球隊追求他，其中也包括洛杉磯道奇隊。不過道奇隊媒《Dodgers Territory》主持人、前道奇隨隊記者Alanna Rizzo並不看好這一筆操作，他點出Soto的防守能力存在問題，直言：「我不會在他身上花5億美元（約合新台幣161.2億）。」本季Soto出賽157場，打擊率2成88、41轟、109分打點成績，整體攻擊指數（OPS）達到0.989。進入季後賽後，總共14場比賽，Soto在49個打數當中敲出16支安打，包含4發全壘打，打擊率維持在高水準的3成27、上壘率4成69、長打率6成33。此前有報導稱，道奇隊是7支有意簽下Soto的球隊之一，對此Rizzo持負面看法，「對我來說，他（Soto）只會打擊，毫無疑問他在進攻方面是一名出色的球員。他能夠在季後賽中表現出色，並在重要比賽中展現自己的實力。但是我不認為我會希望他守我們的外野，這將使球隊防守出現弱點。」關於Soto的防守，外界有肯定和批評，並沒有一致的評價。今年這位強打入圍了美聯外野金手套獎決選，然而許多退役名宿都曾私下或公開表達過對他守備的質疑。名人堂巨投John Smoltz就曾在世界大賽G4於FOX Sports的節目上這樣說道：「在這個系列賽中，你已經可以看到兩隊右外野防守能力的不同。如果你打到Mookie Betts的守備範圍，幾乎不可能出現二壘安打。但當你把球打到Soto那時，就會出現二壘安打和三壘安打。」Soto大聯盟生涯7年，總共打出201支全壘打、592分打點，獲得過4次銀棒獎。外界認為他有機會能夠挑戰上看7億美元的超級合約。由於道奇隊已有大谷翔平佔據指定打擊的位置了，所以若Soto到來，他必須要上場守備。