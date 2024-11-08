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相隔5年重返WTA年終總決賽，我國女將詹皓晴和俄羅斯搭檔Veronika Kudermetova今晨經歷「超級搶10」，以3：6、7：6（3）、11：9爆冷逆轉今年巴黎奧運金牌義大利組合，睽違9年挺進雙打四強，也是台將唯一代表。詹皓晴生涯四度叩關年終總決賽，前3次都是與姊姊詹詠然搭檔，今年則與Kudermetova合拍，兩人今年4月起合作，奪得斯圖加特冠軍和美網女雙四強生涯最佳績，以年度分第7收下年終賽門票。「台俄組合」在小組賽首戰敗給第2種子加拿大Gabriela Dabrowski／紐西蘭Erin Routliffe組合，次戰拚到搶十，逆轉第5種子美國組合Caroline Dolehide／Desirae Krawczyk，保下晉級最後一線生機，今晨關鍵最終戰，則要面對奧運金牌第4種子義大利組合Sara Errani／Jasmine Paolini。今天首盤，「台俄組合」在第8局先遭破發，以3：6讓出，次盤，詹皓晴組合不但化解2個賽末點，在搶七時從2：2平手時連拿4分，以7：6（3）扳平戰局，搶十決勝盤，「台俄組合」趁勝追擊，最終挺過對手連續追分壓力，以11：9逆轉勝出。詹皓晴暌違9年再闖年終賽4強，接下來4強將對決今年溫布敦冠軍、捷克Katerina Siniakova／美國Taylor Townsend，力拼決賽門票。