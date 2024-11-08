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費城76人在休賽季簽下Paul George，又開出兩張大約續留Joel Embiid和Tyrese Maxey，但開季後Embiid因傷勢和場外風波，至今仍未上場，George同樣因傷勢錯過開季，直到昨（8）日對上洛杉磯快艇的比賽才復出，在對上快艇的比賽中Maxey因受傷而提前退場，經過檢查後卻認為右腿筋受傷，將缺席數週，這也讓76人三巨頭的合體首秀，將再度往後延。76人在休賽季以4年2.12億美元（約合新台幣68億）簽下George，但在熱身賽期間George因左膝過展，導致左膝骨挫傷，進而錯過開季，直到昨日76人對上快艇的比賽才迎來復出，但就在同一天，Maxey在比賽中因大腿痠痛而提前離場。根據ESPN知名記者Shams Charania指出，Maxey經檢查後卻認為右腿筋受傷，預計將缺席數週時間，加上Embiid先前與《費城詢問報》專欄作家Marcus Hayes在休息室發生衝突，遭聯盟導致禁賽三場，導致76人三巨頭至今還沒有迎來合體首秀。Maxey在George和Embiid缺陣的情況下，開季後成為球隊一哥，受傷前場均出賽39.7分鐘，繳出27.6分、3.0籃板、3.9助攻的表現，39.7分鐘上場時間，是全聯盟最多，如此操勞的情況下，最終也遭遇傷勢，76人目前戰績為1勝6敗，和密爾瓦基公鹿同為東區爐主。