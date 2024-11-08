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▲李多慧在環島途中幾度累到睡著，甚至在柏油路上賴床。（圖／李多慧臉書）

▲李多慧環島第4天抵達台東，今日要持續朝高雄前進。（圖／李多慧臉書）

中華職棒味全龍隊啦啦隊Dragon Beauties韓籍成員李多慧近日在台灣騎車環島，從東部開始出發，昨（7）日李多慧在從花蓮騎到台東的路上竟睏到受不了，當場停車睡在路邊。只見李多慧睡得相當忘我，甚至還倒在柏油路上賴床，事後她也發文跟粉絲報平安，表示最後有成功抵達台東，「穿過了超美的海岸線」，現在即將往高雄方向前進，不少粉絲期待能在沿途跟李多慧巧遇，也希望李多慧多注意安全，「多慧體力透支，這樣騎山路太危險了」。李多慧環島行程今日邁入第5天，昨日她在臉書分享近況，只見在從花蓮騎到台東的途中，李多慧睏意來襲，居然直接在路邊睡著。穿著護具的李多慧睡得相當忘我，甚至把腳跨在機車後照鏡上，看起來體力不支。後來又被夥伴挖起床繼續上路，終於在昨日下午抵達台東。只見李多慧在臉書曬出多照片，她頭髮被風吹得亂七八糟，絲毫不顧忌形象，還去吃了台東名店「榕樹下米苔目」。李多慧po文寫道：「雖然在路上睡著了，但穿過了超美的海岸線終於到達台東！現在即將前往高雄！我現在不睏了！」粉絲看了也紛紛留言，「晚上騎車注意安全」、「李多慧太可愛了」、「歡迎妳來高雄玩哦」、「環島真的很耗體力，加上多慧前幾天又有淋雨的狀況，睡眠還是儘量充足再上路比較安全」。還有粉絲表示，有車友回報，李多慧昨日晚間9點多還在騎車，已經抵達屏東了，估計今天早上就會出現在高雄，環島之旅非常充實。不過也有很多網友提醒李多慧，精神不濟的時候騎車真的要小心，不要拿生命開玩笑，「多慧體力透支，這樣騎山路太危險了」、「不要疲勞駕駛哦，很危險的…請注意安全」、「精神不好騎車很危險的，便利商店是個好地方，補充體力睡一下，精神比較好再出發吧」。