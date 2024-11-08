民進黨台北市議員林延鳳批台北市長蔣萬安，家族在台北坐擁豪宅，卻申請入住位在中山北路精華地段的官舍，林延鳳要求，蔣萬安應限期搬出官舍，同時要認真解決年輕人的居住問題，「選你當市長，不是選你來納涼當公子哥！」國民黨桃園市議員詹江村酸，要蔣萬安限期搬出官邸，是有經過大法官釋憲嗎？
詹江村說，過去人稱鄭百億的桃園市前市長鄭文燦住在官邸，「你們民進黨怎麼沒有意見？怎麼沒有房子的蔣萬安，就不能住在官邸，還限期要他搬出去！你把首長官邸當作社會住宅嗎？你是有經過大法官釋憲嗎？還只是你自己在秀下限？」
國民黨台北市議員楊植斗也說，住豪宅會被酸，住官舍也要被罵，只要蔣萬安心臟還在跳，人還在呼吸，就躲不了民進黨的酸言酸語。
此外，林延鳳公布蔣萬安住家，也引發藍營不滿洩漏個資，楊植斗說，總統賴清德的萬里賴家，賴清德說房子在兒子名下，兒子長年在美國，根本沒回來住過，結果竟然還有憲兵站哨掃落葉，被踢爆後才撤哨。「林延鳳公佈蔣萬安家個資，把什麼路哪個巷全都講出來，妻兒都還住在那裡，這能比？蔣萬安家有阿兵哥站哨嗎？出事妳負責？」
我是廣告 請繼續往下閱讀
國民黨台北市議員楊植斗也說，住豪宅會被酸，住官舍也要被罵，只要蔣萬安心臟還在跳，人還在呼吸，就躲不了民進黨的酸言酸語。
此外，林延鳳公布蔣萬安住家，也引發藍營不滿洩漏個資，楊植斗說，總統賴清德的萬里賴家，賴清德說房子在兒子名下，兒子長年在美國，根本沒回來住過，結果竟然還有憲兵站哨掃落葉，被踢爆後才撤哨。「林延鳳公佈蔣萬安家個資，把什麼路哪個巷全都講出來，妻兒都還住在那裡，這能比？蔣萬安家有阿兵哥站哨嗎？出事妳負責？」